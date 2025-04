Il Milan ha deciso: assalto al bomber dell’Inter, sarà il colpo dell’estate

Affare a sorpresa per il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che sarebbero pronti a chiudere un colpo in casa Inter.

L’incontro tra Giorgio Furlani e Igli Tare è stato molto positivo anche se non c’è ancora un accordo definitivo tra le parti.

Il Milan si avvicina ad avere il suo nuovo direttore sportivo con Igli Tare pronto a ripartire dai rossoneri dopo il lungo stop giunto successivamente all’addio alla Lazio. Il dirigente è pronto a lavorare con la proprietà rossonera per cercare di portare a Milanello i giusti rinforzi e rilanciare la squadra dopo un’annata di forte appannamento. La proprietà si sta muovendo per cercare di capire quali possano essere i profili giusti e si guarda con attenzione ad un tesserato dell’Inter che in estate potrebbe salutare definitivamente i nerazzurri.

Colpo di mercato del Milan in casa Inter

Sebastiano Esposito è finito nel mirino del Milan con l’attaccante, di proprietà dell’Inter, che in questa stagione è in prestito all’Empoli. Autore di 10 gol stagionali con la maglia azzurra, la punta compirà 23 anni in estate e pare pronta al grande salto.

L’Empoli può assicurarsi il cartellino del giocatore andando ad investire poco più di 5 milioni di euro. Una somma più che accettabile per un calciatore che sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. I toscani, però, con ogni probabilità rivenderanno l’attaccante subito dopo per andare a fare cassa e sistemare i propri conti con i nerazzurri che manterranno un 20% sulla prossima rivendita del ragazzo.

Al momento il valore del cartellino dell’attaccante si aggira intorno ai 18 milioni di euro con il Milan che potrebbe fare un tentativo in estate per cercare di riportare la punta a Milano, questa volta sponda rossonera. Un affare che andrebbe a esaudire tutte le caratteristiche ricercate dai rossoneri in questo momento: italiano, giovane e con un prezzo inferiore ai 20 milioni di euro.

I rapporti tra Milan ed Empoli sono ottimi come dimostrano i tanti affari messi a segno tra le due società in questi ultimi anni. Basti pensare che nella squadra di Roberto D’Aversa ci sono due calciatori ancora di proprietà del Milan, Devis Vasquez e Lorenzo Colombo. Il portiere potrà essere riscattato per poco meno di un milione di euro mentre per la punta i toscani ne dovranno versare circa 7 nelle casse dei rossoneri. Un’operazione che l’Empoli chiuderà solamente nel caso in cui i toscani dovessero riuscire a centrare una difficile salvezza in questo finale di stagione.