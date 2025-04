Ribaltone Milan: “Forte decisione di Furlani”, cambia tutto

Le ultime sul futuro del Milan, chiamato a mettere a segno diversi colpi per rianimare una squadra delusa da una stagione alquanto negativa

C’è davvero tanto da fare per rilanciare il Milan. Il Diavolo è fin qui protagonista di una stagione alquanto negativa, che si chiuderà quasi certamente senza la qualificazione alla prossima Champions League. Solo un miracolo potrebbe permettere ai rossoneri di giocare la competizione europea più importante.

Ma oggi nessuno ci crede per davvero. Solo la Coppa Italia può rendere l’annata meno amara: alzare al cielo un altro trofeo, dopo la Supercoppa Italiana, farebbe capire che qualcosa di buono su cui lavorare c’è per davvero. A prescindere da come finirà, però, servono diversi innesti per rilanciarsi.

Innanzitutto serve un nuovo Direttore sportivo, che possa sostituire Antonio D’Ottavio. Occorre un dirigente capace di collaborare con Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, per il bene del Milan, così da prendere le decisioni migliori per il club. Poi sarà la volta dell’allenatore e del calciomercato, che tra entrate e uscite, tra giocatori da riscattare e che potrebbero tornare alla base, sarà davvero intenso.

Milan, nuovo Ds: avanza Tare, il punto della situazione

La prima mossa del Milan, con Giorgio Furlani che avrà l’ultima parola, sarà quella del Direttore sportivo. E’ evidente che il blitz romano dell’Amministratore delegato del Diavolo ha avvicinato Igli Tare al Milan.

Entrambe le parti sono soddisfatti, ma non è arrivata alcuna fumata bianca. C’è ottimismo, ma solo nei prossimi giorni sapremo come deciderà di muoversi per davvero Giorgio Furlani. I tifosi sono impaziente, ma l’AD non ha ancora fatto la sua scelta.

“Tare è un candidato autorevole? Sì. E’ un candidato sicuro? No”, è chiaro e sintetico Carlo Pellegatti, giornalista e conoscitore del Mondo rossonero, come nessun altro, nel corso di un intervenuto a Tutti i Convocati. Poi ha aggiunto: “Dopo l’incontro con Furlani si sono salutati con ‘Ti faccio sapere’. Tare sa benissimo la situazione del Milan, e di come sia andato il colloquio, che non è stato negativo eh, ma non c’è una svolta ad oggi.

“Sapete cosa c’è? Questa è la prima decisione forte di Furlani, non vuole sbagliare. Nella vita però bisogna rischiare, a un certo punto sei lì e devi decidere”. Aggiunge Pellegatti, che si augura, dunque, che la scelta arrivi presto per il bene del Milan. Non c’è altro tempo da perdere