L’addio al Milan è ormai certo: se ne va in giallorosso

Il Milan sta cominciando a progettare le prossime operazioni di mercato. Già certa una cessione: vestirà il giallorosso.

Comincia a prendere forma la rivoluzione progettata da Gerry Cardinale e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, tesa a rendere il Milan di nuovo competitivo ad alti livelli. Dopo Pasqua, ad esempio, si procederà ad inserire nell’organigramma un nuovo direttore sportivo di comprovata esperienza: in pole position, al momento, c’è Igli Tare (fermo da giugno 2023). L’incontro andato in scena nelle scorse ore ha avuto esito positivo e, nei prossimi giorni, le parti torneranno ad incontrarsi al fine di mettere nero su bianco l’accordo. I passi successivi consisteranno poi nello scegliere il successore di Sergio Conceicao e progettare le varie operazioni di mercato.

Delle trattative se ne occuperà il manager individuato tuttavia alcune partenze possono essere considerate già certe. E’ il caso, ad esempio, di Joao Felix. Il 25enne portoghese, sbarcato in città ad inizio febbraio, ha faticato ad imporsi nella realtà rossonera andando incontro a numerose prestazioni negative che renderanno inevitabile il divorzio a fine stagione. L’avventura del lusitano, in realtà, era partita nel migliore dei modi: subito gol e applausi scroscianti nel match di Coppa Italia vinto ai danni della Roma.

Un impatto dirompente, che lasciava presagire una definitiva consacrazione e la nascita di una coppia da sogno insieme a Santiago Gimenez. Nelle settimane successive però, nonostante il grande spazio ricevuto a discapito di Rafael Leao, il classe 1999 è apparso spento e prevedibile nelle giocate subendo, in maniera inevitabile, il controsorpasso ad opera del connazionale. Conceicao, dal canto suo, ha smesso di considerarlo un titolare.

Mercato Milan, certa la cessione: vestirà il giallorosso

Contro la Fiorentina il 5 aprile, ad esempio, lo ha fatto entrare in campo a 10 minuti dal fischio finale mentre nell’incontro vinto venerdì scorso ai danni dell’Udinese ha preferito farlo rimanere in panchina senza ritenere opportuno il suo impiego. Una sequela di esclusioni che, come detto, porterà al divorzio.

Il Milan, una volta scaduto il prestito semestrale, lo rispedirà al Chelsea tuttavia la permanenza del giocatore a Londra durerà lo spazio di qualche settimana. I ‘Blues’ infatti, su input del tecnico Enzo Maresca, provvederanno a cederlo ancora. La carriera di Joao Felix, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, potrebbe proseguire in Turchia alla luce del grande interesse manifestato nei suoi confronti dal Galatasaray. I giallorossi hanno avviato le interlocuzioni con l’agente Jorge Mendes e contano di condurre l’operazione in tempi brevi. Per il Milan, nessun rimpianto. Quello che doveva essere un matrimonio felice, alla fine, si è rivelata essere una leggera infatuazione.