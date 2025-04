Milan, decisione presa: il prossimo colpo arriva dal Borussia

Il Milan è pronto a regalarsi un grande colpo durante il calciomercato estivo: affare deciso, lascia il Borussia per i rossoneri

Chiudere al meglio la stagione e ricostruire. È questo il piano che sta prendendo forma in casa Milan. In primo piano la scelta del nuovo direttore sportivo che, dopo aver visto naufragare l’ipotesi Paratici, potrebbe portare presto a Milanello l’ex Lazio Igli Tare, per il quale i contatti sono costanti.

Sempre in ottica calciomercato è chiaro come le prossime entrate saranno, inevitabilmente, correlate alle cessioni che porteranno il tanto atteso tesoretto da reinvestire sul mercato. E dei nomi che negli ultimi mesi sono saliti in cima alla lista dei papabili partenti, uno in particolare sembrerebbe oggi in pole position. Una delle situazioni di maggiore importanza in vista della prossima stagione, in casa Milan, riguarda il futuro di Theo Hernandez.

Dopo la meravigliosa rete all’Udinese il laterale francese sembra stia ritornando sulla strada giusta anche se, nonostante ciò, il suo futuro al Milan è tutt’altro che scontato. Anzi. Theo, infatti, rimane in scadenza il 30 giugno 2026 e nonostante i contatti per il rinnovo del contratto vadano avanti da tempo, ancora non c’è intesa tra le parti.

A questo punto se la situazione non dovesse cambiare da qui a fine stagione, la cessione sarebbe inevitabile: il rischio di perderlo a zero tra poco più di un anno si fa sempre più alto. E così, in prospettiva futura, la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta già muovendo per l’eventuale sostituto dell’ex Real Madrid.

Milan, che affare: scippo al Borussia Dortmund

A riportare l’indiscrezione di mercato che parla, in primis, della cessione di Theo Hernandez da parte del club rossonero è ‘Fichajes.net’. Il portale spagnolo ha poi analizzato il nome del sostituto del nazionale francese: per il ‘Diavolo’ sarebbe un colpo da urlo.

Ramy Bensebaini, laterale sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il Borussia Dortmund, è la priorità. Il Milan ci sta seriamente pensando, consapevole delle qualità del 30enne algerino tra i migliori interpreti del suo ruolo in ambito europeo. E lo stesso Bensebaini parrebbe ben propenso ad una nuova avventura lontano dalla Germania, con l’ipotesi Serie A che lo intriga e non poco per il prossimo futuro.

Bensebaini al Borussia Dortmund guadagna circa 2,4 milioni di euro a stagione, cifra decisamente inferiore a quella guadagnata da Theo Hernandez. E se il rinnovo del nazionale francese non dovesse arrivare, allora l’accelerata per portare Bensebaini a Milanello sarebbe quasi automatica. Il classe ’95, con un passato con le maglie di Montpellier e Rennes, ha collezionato in questa stagione 39 presenze tra campionato e coppe con 3 gol e 6 assist vincenti.