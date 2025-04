Milan, rosa dimezzata: 8 giocatori via in estate

La rosa dei rossoneri subirà diversi cambiamenti in estate: otto giocatori pronti a dire addio, ma nessuna svendita

Il Milan sarà chiamato a fare delle scelte molto importanti a giugno. Dopo una stagione così disastrosa, cambiamenti sostanziosi saranno inevitabili. In dirigenza, come sappiamo, verrà aggiunta la figura del direttore sportivo: ci sono voluti due anni e un nono posto in classifica per capirne l’importanza, ma meglio tardi che mai. Igli Tare sembra essere in pole: nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Roma andato piuttosto bene, ma non c’è ancora l’accordo e la sensazione che possa arrivare un colpo di scena c’è.

Vedremo, ma nel frattempo il tempo stringe e c’è un’estate intera da programmare: dalla scelta del nuovo allenatore (con Max Allegri in prima fila) al calciomercato, chi va e chi resta. A gennaio è iniziata una rivoluzione e il lavoro potrebbe proseguire nei prossimi mesi. Il Milan ha bisogno di una ricostruzione e per questo è facile pensare a tante cessioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, la permanenza di otto giocatori è già a forte rischio.

Milan pronto a mandarne via otto, ma niente svendita

Nelle ultime sessioni di mercato, Furlani & co. hanno smantellato la squadra che, solo pochi anni fa, era riuscita nell’impresa di vincere uno Scudetto. A gennaio sono andati via anche Calabria e Bennacer e a questi se ne aggiungeranno altri a giugno. In primis, è sempre più probabile la cessione di Theo Hernandez: a gennaio era stato venduto al Como per 40 milioni e, ad un anno dalla scadenza e senza rinnovo, l’addio è l’ipotesi più concreta.

Oltre agli eroi dello Scudetto del 2022, il Milan stavolta procederà alla cessione anche di giocatori acquistati dall’attuale dirigenza, in particolare diversi di quelli arrivati a giugno 2023: di quel folto gruppo di arrivi, gli unici a salvarsi sono Pulisic e Reijnders, tutti gli altri, chi più e chi meno, hanno avuto grossi problemi di rendimento. Ed è per questo che i rossoneri sono pronti a valutare qualsiasi tipo di offerta per loro. Ma di chi si tratta? La lista degli otto sacrificabili:

Musah

Emerson Royal

Tomori

Loftus-Cheek

Chukwueze

Sottil

Florenzi

Terracciano

Di questi, Tomori e Florenzi sono altri reduci dall’ultimo Scudetto. Tutti gli altri, invece, fanno parte del nuovo ciclo post Maldini e Massara. Da monitorare la situazione di Riccardo Sottil, acquistato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina a gennaio scorso. Per quanto riguarda Tomori, Emerson Royal, Musah e Chukwueze, si proverà a raccogliere il massimo possibile: nessuna svendita quindi, ma cessione alla giusta offerta, se arriverà.