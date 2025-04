Scossone Milan: 52 milioni per una stella della Serie A

Il Milan ha messo nel mirino una stella del campionato italiano: per portarlo in rossoneri servono 52 milioni

Nel mese di gennaio, il Milan ha fatto un investimento molto importante: oltre 30 milioni per l’acquisto di Santiago Gimenez, individuato dalla società come l’attaccante giusto sul quale costruire presente e futuro. Il suo impatto è stato di ottimo livello con gol e prestazioni, prima di un preoccupante calo. La sensazione è che il messicano sia semplicemente stato inghiottito dal buco nero che è oggi il club rossonero, incapace di dare valore ai propri asset. Sergio Conceicao non ha trovato il modo di metterlo nelle condizioni migliori.

La speranza, adesso, è che la società pensi al nuovo tecnico anche in funzione di questo importante investimento. Bisogna ricostruire un progetto tecnico e per farlo si passerà dal direttore sportivo, che sarà forse Igli Tare. Nel frattempo però la società, tramite Furlani e Moncada, si sta già guardando intorno e, secondo Sportmediaset, starebbe pensando all’acquisto di un altro centravanti, magari da affiancare allo stesso Gimenez. Si tratta di una stella della Serie A.

Un altro centravanti al Milan: colpo grosso

Stando a quanto riportato dal giornalista Claudio Raimondi, il Milan starebbe pensando a Moise Kean per la prossima stagione. 22 gol in 38 gare con la maglia della Fiorentina in questa stagione, totalmente rivalorizzato dal lavoro di Raffaele Palladino e da una squadra che produce un buon numero di palle gol. Guarda caso, fuori dal contesto tattico Allegri (nome accostato anche ai rossoneri), l’attaccante italiano sta sfoggiando tutto il suo enorme talento.

Strapotere fisico più qualità tecnica: Kean è un gioiello del nostro calcio purtroppo compreso troppo tardi. Se ne è reso conto anche Luciano Spalletti, che ha affidato a lui l’attacco anche nei recenti impegni contro la Germania e lui ha ripagato la fiducia con una doppietta a Dortmund, così da arricchire ancor di più la sua straordinaria stagione. Che non può passare di certo inosservata: squadre importanti di Premier League hanno già fatto dei passi avanti e a queste, a quanto pare, si è aggiunto anche il Milan.

Kean, acquistato per poco più di 10 milioni, ha adesso una clausola rescissoria da 52 milioni: cifra enorme e che difficilmente il Milan investirà (anche, caso, inserendo il cartellino di Yacine Adli), soprattutto dopo averne spesi più di 30 per Gimenez, ma si può provare ad imbastire una trattativa per abbassare la cifra. Sarà durissima, però: dopo una stagione così, la Fiorentina sa di poter trovare squadre disposte ad investire quelle somme per acquistarlo a titolo definitivo. I rossoneri dovrebbero avere altre priorità e spendere per difesa e centrocampo.