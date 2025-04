Simone Inzaghi al Milan, l’annuncio è devastante: tutti i dettagli

Ecco cosa è successo: le dichiarazioni sono arrivate in diretta. Parole chiare che non lascia davvero dubbi. Il punto della situazione

Domenica il Milan tornerà in campo e lo farà con Sergio Conceicao in panchina per sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita in cui il Diavolo cerca conferme dopo il netto 4 a 0 di venerdì scorso, inflitto all’Udinese. Servono risposte in vista del match del 23 aprile contro l’Inter.

Servono risposte anche in vista della prossima stagione. Chissà che il modulo provato in Friuli non sia quello da cui si ripartirà. Difficilmente, però, si ripartirà da Sergio Conceicao. Servirebbe davvero un miracolo per una sua conferma e al momento non ci crede proprio nessuno.

Così in queste settimane si sta scrivendo tanto del possibile successore del tecnico portoghese. C’è stato il periodo di Cesc Fabregas, poi quello di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, senza dimenticare Vincenzo Italiano. Per la scelta definitiva servirà, però, aspettare.

Inzaghi per il Milan: parla Pellegatti

Prima bisognerà scegliere il Direttore che potrebbe essere Igli Tare. Con l’ex Lazio dietro una scrivania non ci sarebbe chiaramente spazio per Maurizio Sarri, ma potrebbe esserci (ipoteticamente) per Simone Inzaghi.

A parlarne, nel corso dell’ultima puntata di Area Fritta, podcast di ‘Chiamarsi Bomber’, è Carlo Pellegatti: “Vuoi sapere la mia suggestione? Faccio una ricostruzione onirica. Se per caso non confermano Inzaghi (che non succede), e Inzaghi è senza lavoro… Arriva il ds Tare: ‘Scusa Simone…’. Perché loro possono prendere Leonardo e noi non possiamo prendere Inzaghi? Per il tifoso rossonero prendere l’allenatore dell’Inter e vincere sarebbe un sogno. E a me piacciono i sogni spettacolari”

Fabrizio Biasin, presente al programma, così gli risponde: “Sai cosa direbbe Inzaghi? Spiaze. Arriverà il suo rinnovo… semmai il tema è mediato perché i giornali prima di Inter-Bayern scrivevano: ‘Arriverà il rinnovo e adesso però c’è il quarto di Champions’. Son lì ad aspettare il passo falso”. Non maca la contro-replica di Pellegatti: “Biasin legge giornali totalmente differenti dai miei! Sono giornali che arrivano solo a casa di Biasin. Questi qui sono giornali che leggi te, perché io accuse o critiche all’Inter… non arrivano a me i giornali. Io leggo sono quelli in cui danno via Hernandez e Leao tutti i giorni”.