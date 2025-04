40 milioni al Milan, triplo assalto dalla Premier: il titolare può partire

Il club rossonero potrebbe ricevere delle offerte importanti per un suo titolarissimo: ecco le ultime notizie dall’Inghilterra.

Nella prossima sessione estiva del calciomercato il Milan non potrà contare sugli incassi derivanti dalla Champions League e probabilmente la dirigenza si ritroverà anche a valutare la possibilità di cedere uno o due titolari. Ci sono già degli indiziati abbastanza scontati.

Ovviamente, i nomi sono quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza a giugno 2026 e che senza rinnovo del contratto verranno inevitabilmente venduti. Anche se i prezzi saranno “scontati” a causa della scadenza contrattuale ravvicinata, comunque il club avrà la possibilità di ricavare delle buone somme e di mettere a bilancio delle plusvalenze.

Oggi non è chiaro cosa succederà, bisogna prima capire chi sarà il nuovo direttore sportivo e anche chi siederà in panchina. Qualsiasi scenario è aperto, sicuramente quello peggiore è rischiare di perdere due giocatori di valore a parametro zero nel 2026.

Calciomercato Milan, possibili offerte dall’Inghilterra

Se per Hernandez si è sempre parlato di una trattativa mai decollata con il Milan, invece quella per il rinnovo di Maignan era stata data per conclusa con esito positivo. Accordo verbale solo da formalizzare: nuovo contratto fino al 2028 e aumento di stipendio a 4,5-5 milioni di euro netti annui. Tuttavia, negli ultimi tempi sono emersi dubbi sulla firma dell’ex Lille.

Secondo quanto rivelato in Inghilterra da CaughtOffside, sia il Chelsea sia il Manchester United stanno monitorando la situazione di Maignan. Entrambi i club della Premier League lo apprezzano da tempo e sono alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Pure l’Aston Villa viene dato come club interessato al portiere francese e la nota fonte giornalistica indica che il prezzo del cartellino è di circa 40 milioni di euro.

CaughtOffside scrive che il Milan non vorrebbe cederlo, però la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo e per la giusta cifra Maignan partirebbe. Incassare 40 milioni a un anno dalla scadenza del contratto sarebbe un buon affare, considerando anche che Mike va per i 30 anni (li compirà a luglio).

La società rossonera dovrà ragionare bene sul da farsi, perché l’ex Lille è l’attuale capitano della squadra e una figura importante per lo spogliatoio. Uno dei pochi leader presenti. Perderlo potrebbe non essere una grande idea, anche se tutto dipenderà dalla negoziazione per il rinnovo.