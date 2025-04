Al Milan scatta la vendetta: arriva l’ex Inter

Un ex nerazzurro nel mirino del Milan, attenzione all’operazione di calciomercato a sorpresa: siamo alla svolta

A Milano è sempre derby, in qualsiasi momento dell’anno. In particolare in questa fase della stagione, in cui mancano pochi giorni all’ultima stracittadina della stagione, che si carica come non mai di significati.

La prossima settimana, Inter e Milan si troveranno di fronte per la quinta volta nel 2024/2025, un incrocio decisivo e che per entrambe le squadre non va fallito. Cresce sempre più l’attesa per il derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia, un appuntamento aperto a qualsiasi soluzione dopo l’1-1 dell’andata.

L’Inter, nei quattro precedenti stagionali, non ha ancora battuto i rossoneri, ma deve provare a farlo se vuole coltivare ambizioni di Triplete. Proprio quel traguardo che invece il Diavolo vorrebbe assolutamente impedire, sperando di continuare nell’inerzia positiva dei precedenti scontri diretti con i rivali, in cui sono stati raccolti due vittorie e due pareggi. Ma il Milan ha anche da provare a vincere la Coppa Italia per qualificarsi alle competizioni europee del prossimo anno, dato che in campionato, stante l’attuale nono posto, potrebbe non farcela.

Di motivi per rinfocolare la rivalità tra le due sponde del Naviglio, dunque, ce ne sono eccome. E non è certo finita qui, dato che ci saranno parecchi intrecci in vista sul calciomercato. Uno di questi, potrebbe portare a Milanello un grande ex dell’Inter.

Milan, Onana erede di Maignan: i rossoneri ci provano

Tra i grandi club per i quali si prevede una rifondazione quasi totale, c’è il Manchester United, che sta vivendo una annata complicata come e più di quella del Milan e potrebbe mettere alla porta diversi calciatori. Ad Old Trafford, in particolare, è stata esaurita la pazienza con Onana, autore di prestazioni non all’altezza della sua fama.

Il portiere camerunense, nel suo solo anno all’Inter, aveva fatto grandi cose, ma non si è ripetuto Oltremanica, tutt’altro. Lo United sta pensando di fare a meno di lui e attende offerte significative per lasciarlo andare. Per il Milan potrebbe trattarsi di un’idea da sfruttare in caso di addio di Maignan. Per quanto riguarda il portiere francese, non ci sono ancora sviluppi definitivi per il rinnovo, i cui termini sarebbero stati individuati ma con la fumata bianca ancora lontana. In caso di separazione, puntare sull’ex nerazzurro potrebbe essere una scommessa vincente.