Antonio Conte, assist al Milan: clamorose dichiarazioni in diretta

L’attuale allenatore del Napoli ha fatto discutere dopo alcune sue parole in conferenza stampa: il club rossonero è in agguato?

Sergio Conceicao vuole chiudere la stagione vincendo anche la Coppa Italia, dopo essersi aggiudicato la Supercoppa Italiana, ma potrebbe non bastare per la sua conferma. Nonostante un contratto fino a giugno 2026, esiste una clausola per la risoluzione anticipata e molto probabilmente sarà esercitata.

Stando a quanto trapela dall’ambiente rossonero, il portoghese sarà sostituito e nei piani della società ci sarebbe l’ingaggio di un tecnico italiano. Massimiliano Allegri è indicato come candidato principale, ma anche Vincenzo Italiano è un profilo che piace. Da non escludere totalmente neppure uno come Maurizio Sarri, che conosce bene la Serie A e ha ottenuto buoni risultati ovunque.

Antonio Conte al Milan? Tanti tifosi ci sperano

Un anno fa numerosi milanisti auspicavano l’arrivo di Antonio Conte, scartato dal Milan perché non era il tipo di profilo che cercava il management sportivo. Probabilmente un errore, dato che l’allenatore pugliese rappresenta una garanzia per raggiungere almeno la qualificazione in Champions League. È un leader per i suoi calciatori e sa farsi seguire, cosa che non è riuscita completamente né a Paulo Fonseca né a Sergio Conceicao.

Conte avrebbe accettato volentieri un’offerta del Milan, però non è arrivata e alla fine si è accasato al Napoli. Contratto fino a giugno 2027, ma questo non esclude che l’ex di Juventus e Inter possa lasciare la panchina azzurra anticipatamente. I rapporti con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono un po’ tesi.

Quanto successo nel mercato di gennaio, con Khvicha Kvaratskhelia venduto al PSG e rimpiazzato da Noah Okafor (arrivato dal Milan fuori condizione) ha generato delusione sia in Conte sia nella tifoseria. Cedere un titolare di alto livello a metà stagione può comportare sempre problemi, ma sostituirlo in maniera sbagliata peggiora la situazione e rischia di generare tensioni.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli, l’allenatore leccese ha rilasciato dichiarazioni che fanno pensare a un possibile addio: “Sono state dette tante cose a inizio anno da parte mia. Alcune le posso confermare e altre no. Non rinnego nessuno, poi poi ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto, di mantenerle tutte. È stato chiaro anche il discorso di Kvaratskhelia: ho detto che il Napoli non doveva essere una squadra di passaggio, quindi non vorrei passare per bugiardo o per qualcuno che dice delle cose e poi vengono disattese. In questi otto mesi a Napoli ho capito che certe cose non si possono fare“.

Quanto detto da Conte fa capire il suo malcontento. Se dovesse decidere di lasciare il club azzurro, non ci sarebbe da stupirsi. Ovviamente, bisognerà vedere i termini per rompere l’accordo in essere. Il Milan potrebbe essere interessato e si è parlato anche della Juventus. Attenzione al futuro dell’allenatore pugliese. Il suo profilo farebbe molto comodo ai rossoneri, hanno bisogno di uno come lui. Non rimane che attendere gli sviluppi.