Appuntamento a Casa Milan per la firma: in un colpo solo i rossoneri scelgono ds e allenatore

Il club rossonero si avvicina all’ingaggio del nuovo ds e successivamente potrebbe essere scelto anche il futuro tecnico.

Il cosiddetto “gruppo di lavoro” composto da Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada non ha funzionato. La travagliata stagione del Milan ha dimostrato che i dirigenti attuali non sono in grado di portare risultati all’altezza delle aspettative.

Troppa inesperienza e forse anche troppa presunzione nel costruire la squadra e nel scegliere l’allenatore. Si poteva e si doveva fare meglio. Essendosi resi conto che sarebbe un errore continuare con l’assetto attuale, in via Aldo Rossi hanno saggiamente deciso di apportare un cambiamento.

Nello specifico, ci sarà l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. L’idea è quella di prendere un dirigente con esperienza per provare a dare una svolta all’area tecnica. Per tornare a lottare per lo Scudetto è necessario cambiare sia nella dirigenza che nella squadra.

Milan, nuovo ds e nuovo allenatore: le ultime news

In pole position per il ruolo di direttore sportivo c’è Igli Tare, che conosce bene la Serie A e il mercato internazionale grazie alla sua esperienza da ds alla Lazio. Anche se non c’è stata ancora una scelta definitiva, l’ex attaccante viene indicato come il candidato principale all’incarico.

C’è stato un incontro a Roma con Furlani ed è stato positivo. I due si sono confrontati su come rilanciare il Milan nella prossima stagione e, ovviamente, si è parlato anche di chi sarà il prossimo allenatore. La conferma di Sergio Conceicao non sembra possibile, dovrebbe esserci un tecnico italiano a prenderne il posto.

Uno dei profili graditi è Massimiliano Allegri, che dopo l’esperienza alla Juventus è rimasto senza squadra e attende un nuovo progetto stimolante per tornare in panchina. Ha già allenato il Milan in passato, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, e potrebbe accettare una eventuale offerta se ci fosse sul tavolo un progetto convincente.

Stando alle indiscrezioni, Tare e Furlani hanno parlato sia di Allegri sia di Vincenzo Italiano, che sta facendo molto bene a Bologna. Una volta che verrà definito tutto con il nuovo ds, si cercherà di accelerare anche per l’allenatore. Allegri sarebbe una buona garanzia nell’ottica di conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League, ma attenzione alle eventuali sorprese. Anche perché il toscano non è a buon prezzo: alla Juve percepiva uno stipendio da 7 milioni di euro netti annui più bonus.