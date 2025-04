Bella notizia da Milanello: Conceicao può sorridere, ora è tutto pronto

La notizia che arriva da Milanello è molto importante: i due giocatori hanno lavorato in gruppo e sono a disposizione

La gara contro l’Atalanta di domenica non ha molto da dire a questo campionato. Il Milan è fuori dalla corsa Champions e spera soltanto di rientrare in quella per l’Europa League, obiettivo raggiungibile vincendo la Coppa Italia: è la semifinale contro l’Inter, quindi, la gara più importante di questa stagione. La squadra di Sergio Conceicao, che è reduce dalla bella prova con l’Udinese, prima di quella sfida, dovrà affrontare gli uomini di Gian Piero Gasperini a San Siro: è l’occasione per dare continuità alle prestazioni e, soprattutto, alla fiducia maturata in Friuli.

Quella gara è stata segnata però dal brutto infortunio di Maignan in seguito ad uno scontro con il compagno Alex Jimenez: il francese ha trascorso una notte in ospedale a Udine sotto osservazione ed è rientrato a Milano solo il giorno dopo. In settimana si è sottoposto ai controlli, anche questi positivi e oggi è arrivata la notizia più importante in vista della gara contro l’Atalanta (e anche l’Inter).

Recuperati per Milan-Atalanta, doppio importante rientro

C’è grande curiosità però per le scelte che farà l’allenatore per la formazione titolare (domani Conceicao non farà la consuete conferenza stampa di vigilia) e fra queste rientrano principalmente due: se Maignan ci sarà o meno – o se magari si preferirà dargli un po’ di riposo per massima precauzione – e chi sarà l’attaccante fra Abraham, Jovic e anche Santiago Gimenez, recuperato dall’infortunio.

Come raccolto da MilanLive.it, sia Maignan che Gimenez oggi hanno lavorato regolarmente in gruppo. Entrambi quindi sono a disposizione per la partita contro gli orobici. Sul portiere ci saranno comunque delle riflessioni se farlo giocare o meno dal primo minuto: lui sta bene, sono passati tanti giorni e i controlli hanno dato esito negativo, ma non è da escludere che Conceicao decida comunque di dargli un turno di pausa in vista dell’Inter.

Probabilmente Gimenez troverà spazio a partita in corso: per lui è un momento complicato dopo che aveva iniziato col piede giusto, meriterebbe un po’ più di fiducia e soprattutto un contesto di gioco che possa valorizzare le sue caratteristiche, cosa che ad oggi Conceicao non è mai riuscito a fare, fino a toglierli spazio e il posto da titolare in favore di Abraham o addirittura di Jovic, giocatore fuori dal progetto da tempo e in scadenza a giugno. Non proprio il modo migliore di utilizzare un investimento da oltre 30 milioni.