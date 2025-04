Chiesto lo sconto al Milan, la cessione è sempre più vicina

Addio al club rossonero, ma per un prezzo leggermente più basso: ecco la condizione richiesta per l’operazione.

A fine stagione ci saranno tante questioni di cui occuparsi in tema calciomercato. Ad esempio, quella riguardante i giocatori che si sono trasferiti in prestito e che hanno un riscatto in ballo. Il Milan ne ha ceduti otto con una formula che prevede l’opzione di acquisto e sarà interessante vedere chi verrà comprato e chi rientrerà alla base.

L’unico sicuro di essere riscattato sembra Pierre Kalulu, per il quale la Juventus è pronto a investire i 14 milioni di euro che erano stati pattuiti nello scorso mercato estivo. Le prestazioni del difensore francese hanno complessivamente convinto e a Torino ritengono opportuno procedere con l’acquisizione definitiva. L’accordo prevede ulteriori 3 milioni di bonus, che si vanno ad aggiungere ai 3,3 milioni che la Juve ha già versato per il prestito oneroso.

Milan, riscatto possibile: le ultime notizie

Potrebbe non tornare a Milano anche Tommaso Pobega, trasferitosi a Bologna a titolo temporaneo con un diritto di opzione e finora in campo per 24 volte con la maglia rossoblu, con 4 gol e 3 assist messi insieme. Nella recente partita di Serie A contro l’Atalanta è tornato titolare, dopo cinque nelle quali era subentrato oppure era rimasto in panchina.

Proprio la perdita di spazio aveva fatto dubitare del suo riscatto, ma nelle ultime ore si sta parlando di un Bologna disposto a investire per trattenere il centrocampista triestino. Il Corriere dello Sport ha rivelato che la dirigenza rossoblu vorrebbe ottenere uno sconto rispetto ai 12 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa. Da capire se il Milan sia disposto a concederlo.

Probabilmente, i rossoneri non vorranno andare sotto i 10 milioni per questa cessione. In una nuova trattativa si potrebbero stabilire dei bonus e una percentuale sulla rivendita futura. I rapporti tra le parti sono buoni, quindi raggiungere una nuova intesa non dovrebbe essere complicato se davvero il Bologna volesse tenere Pobega.

Il centrocampista classe 1999 è un prodotto del settore giovanile milanista, dunque il club di via Aldo Rossi metterebbe a bilancio una plusvalenza piena in caso di cessione definitiva. 10 milioni fissi potrebbero andare bene, altrimenti Pobega rientrerebbe a Milano e servirà trattare nuovamente per cederlo. Difficile una permanenza in rossonero.