Compleanno amaro: per Gimenez non c’è pace

Il punto della situazione in vista delle prossime sfide contro l’Atalanta e l’Inter. Il Milan si prepara per il doppio derby: ecco cosa sta succedendo

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri dovranno sfidare l’Atalanta, la domenica di Pasqua a San Siro. Un match in cui il tecnico portoghese cerca risposte dopo il successo importante contro l’Udinese. In Friuli, il Diavolo è apparso solido, come non mai, è concreto.

Il Milan che vedremo in campo per la 33a giornata di Serie A non sarà così molto diverso rispetto a quello ammirato venerdì. Servirà capire, però, se Mike Maignan giocherà dal primo minuto o se siederà in panchina dopo il trauma cranico subito durante il match contro i bianconeri.

Oggi il francese ha lavorato in gruppo e ha una grande voglia di difendere la porta rossonera, con la fascia da capitano al braccio, ma toccherà a Sergio Conceicao e al suo staff decidere il da farsi. Marco Sportiello è comunque pronto a giocare contro la sua ex squadra.

Lo è anche Santiago Gimenez, che dopo aver saltato il match di Udine, torna a disposizione di Sergio Conceicao. Lo ha fatto oggi, come Mike Maignan, ma il messicano ha meno possibilità del transalpino di scendere in campo dal primo minuto.

Milan, Gimenez dalla panchina: la scelta è presa

Santi Gimenez ha così festeggiato il compleanno, allenandosi nuovamente con il resto della squadra. Ma per il messicano si preannunciano giorni complicati. Come più volte scritto, il rapporto tra l’ex Feyenoord e il tecnico portoghese non è proprio idilliaco e sia contro l’Atalanta che contro l’Inter dovrebbe accomodarsi in panchina.

Oggi per Gimenez c’è da fare i conti con una concorrenza che è in vantaggio. Sia Luka Jovic che Tammy Abraham stanno attraversando un periodo migliore e Conceicao è intenzionato a dar loro fiducia. Così è ipotizzabile che il primo giochi contro i bergamaschi e il secondo contro gli uomini di Simone Inzaghi.

Il messicano, dunque, dovrà sfruttare al massimo il munutaccio che l’ex Porto deciderà di concedergli. E per il futuro? Il Milan, chiaramente, si aspettava di più, ma Gimenez non può certo essere bocciato dopo circa tre mesi. Si ripartirà da lui e da un centravanti che gli verrà affiancato