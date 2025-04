Ibrahimovic in viaggio con la squadra: va a prendere il centravanti

Lo svedese viaggerà con la squadra per la trasferta e ne approfitterà insieme a Furlani per risolvere una importante questione

Sergio Conceicao è al lavoro a Milanello per preparare al meglio le prossime gare. La più importante, l’unica in grado di dare un senso a questo finale di stagione, è la semifinale di ritorno contro l’Inter in programma mercoledì 23 aprile: i rossoneri devono assolutamente superare il turno e arrivare in finale, così da prendere anche una scorciatoia per raggiungere, almeno, l’Europa League. C’è grande curiosità per le scelte dell’allenatore nella formazione titolare e, in particolare, quella che riguarda il centravanti.

Nelle ultime settimane Santiago Gimenez ha perso il posto (anche a causa di alcuni problemi fisici) in favore di un Tammy Abraham in grande spolvero, autore del gol nella semifinale d’andata. A Udine abbiamo rivisto dal primo minuto anche Jovic, bravo ad approfittare delle opportunità che l’allenatore gli ha dato. Il tema dell’attaccante è molto caldo in questo finale di stagione: chi scenderà in campo dal primo minuto contro l’Inter? Lo scopriremo, nel frattempo Ibrahimovic e la società sono al lavoro per risolvere la grana che riguarda proprio Tammy Abraham.

Da Milano a Roma, questione da risolvere: le ultime

L’attaccante inglese è arrivato al Milan all’ultimo giorno di mercato in prestito secco dalla Roma (uno “scambio” con Saelemaekers) con la promessa di riaggiornarsi nel corso dell’anno per arrivare ad una soluzione. Ad oggi, però, una soluzione definitiva non c’è, anche perché nel frattempo sono cambiate le valutazioni. Abraham ha avuto grandi difficoltà mentre il belga ha fatto benissimo e ha visto aumentare il prezzo del suo cartellino.

Il Milan sarà a Roma per affrontare i giallorossi alla penultima giornata di campionato e Ibrahimovic sarà probabilmente con la squadra, come fa ogni domenica, ed è probabile che, insieme a Furlani e Moncada, ne approfitterà per parlare con la dirigenza capitolina e trovare un accordo per risolvere la questione. La permanenza di Abraham al Milan però è tutt’altro che scontata, anche perché c’è un altro importante fattore da valutare.

L’attaccante inglese, a Roma, guadagna 6 milioni a stagione, tantissimi per la casse dei rossoneri che hanno in Rafael Leao (5,5 milioni più bonus) il target massimo di guadagno. L’ex Chelsea, quindi, se vuole resterà, dovrà per forza di cose abbassare le sue richieste. A questo poi si aggiunge una valutazione della Roma che, nonostante le prestazioni altalenanti (con molti più bassi che alti), continua ad essere molto, troppo alta.