Il Milan ha sciolto gli ultimi dubbi, il primo colpo è un ex Juve

I rossoneri hanno messo nel mirino un ex Juventus per l’estate: il giocatore è un ex Juventus ed è uno dei più forti del nostro campionato

La sfida di campionato contro l’Atalanta è alle porte. Il Milan a questo campionato ha poco altro da dire, ma è importante fare una buona prestazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: è quella l’ultima gara utile di questa stagione, che può garantire ai rossoneri l’accesso ad un’altra finale dopo quella di Supercoppa, la possibilità di raggiungere l’Europa League tramite la scorciatoia e, soprattutto, evitare il Triplete dei cugini, in corsa anche per Champions League e Scudetto.

Tante motivazioni che mettono i rossoneri in una posizione di vantaggio rispetto ai nerazzurri, impegnati su ben altri (e più importanti) fronti. Se a Milanello si lavora sul presente, a Casa Milan si lavora per il futuro: c’è una nuova stagione da programmare ma per adesso non sembra esserci ancora grande chiarezza per il direttore sportivo. Igli Tare è in pole, e con lui si sono fatti i nomi dei possibili allenatori: l’ultima idea è quella di Vincenzo Italiano, che dal Bologna potrebbe portare con sé uno dei giocatori che ha reso di più con lui in questa stagione.

Italiano al Milan: con lui un big del Bologna

Esclusa l’idea Giovanni Sartori come direttore sportivo, che ha rinnovato da poco col Bologna e non sarà liberato, il Milan vuole comunque attingere dai rossoblu con l’allenatore, che si sta confermando fra i migliori tecnici italiani anche quest’anno in Emilia-Romagna, e magari con l’acquisto di uno dei migliori giocatori della rosa. Un italiano ex Juventus che, a 28 anni, ha raggiunto il pieno della sua maturità calcistica ed è pronto per fare il salto importante.

Il calciatore in questione è Riccardo Orsolini: è reduce da anni di alto livello con il Bologna e forse meriterebbe una chance in una big. Più volte nelle scorse sessioni di mercato il suo nome è stato accostato al Milan, anche di recente durante gennaio. La trattativa però non è mai entrata nel vivo e Orsolini non è mai stato vicino ai rossoneri, almeno non di recente. Lo era quando, da giovanissimo, si mise in luce in Serie B con la maglia dell’Ascoli: era il 2015 e l’allora amministratore delegato Adriano Galliani fece un tentativo, ma a fine stagione lo acquistò la Juventus, maglia che però in carriera non ha mai vestito.

Passò per due anni in prestito all’Atalanta prima di andare al Bologna, sempre in prestito dalla Juventus fino all’acquisto a titolo definitivo nel 2019. Da lì in poi un continuo crescendo fino alle ultime stagioni di altissimo livello con Thiago Motta prima e Vincenzo Italiano adesso. Oggi è una bandiera dei rossoblu, è diventato capitano ed è il giocatore più rappresentativo del club. L’idea di vestire la maglia del Milan però potrebbe essere uno stimolo troppo forte per dire no. Sarebbe il perfetto sostituto di Chukwueze, destinato a lasciare i rossoneri in estate dopo due anni di fallimenti.