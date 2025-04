Il ritorno è ad un passo, l’affare ribalta il calciomercato del Milan

Il giocatore del Milan andrà via sicuramente a giugno: per lui c’è una clamorosa ipotesi di un romantico ritorno

Negli ultimi due anni, quasi tutti gli acquisti fatti (e alcuni anche piuttosto costosi) hanno deluso le aspettative. Errori di valutazione molto gravi da parte della dirigenza, che ha assemblato una squadra senza linee e con un progetto tecnico mai davvero chiaro. Nessuno dei giocatori presi non è all’altezza della situazione, è il contesto che non ha saputo valorizzarli. Anche i recenti arrivi di gennaio non hanno avuto un buon rendimento fino ad oggi: Santiago Gimenez aveva regalato ottime premesse, ma poi qualcosa è andato storto.

Era iniziata piuttosto bene anche l’avventura di Joao Felix, con una mezz’ora di grande qualità contro la Roma in Coppa Italia: da lì in poi, nulla più. Preso in prestito secco dal Chelsea (per una spesa complessiva da 5 milioni), il giocatore tornerà a Londra a giugno, a meno di clamorosi colpi di scena che oggi ci sentiamo di escludere. Per lui però il ritorno in Inghilterra sarà solo momentaneo: Jorge Mendes è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e le ultime indiscrezioni raccontano di un clamoroso, quanto romantico, ritorno.

Joao Felix, ritorno al passato: contatti già avviati

Joao Felix ha deluso le grandi aspettative che c’erano nei suoi confronti ai primi passi di carriera: All’Atletico Madrid, al Chelsea, al Barcellona e ora anche al Milan non ha saputo regalare con continuità gli sprazzi del suo innegabile e inevitabile talento. Ci è riuscito soltanto in una squadra: il Benfica. Coi portoghesi, fin dalle giovanili, aveva messo in mostra qualità fuori dal comune che avevano portato i Colchoneros a spendere 120 milioni per acquistarlo. Ora, a 25 anni, per ritrovare la strada perduta, potrebbe ripartire da dove tutto è iniziato.

Il presidente del Benfica è Manuel Rui Costa, uno che col Milan ha una certa storia. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Portogallo, si sarebbe mosso lui in prima persona con Jorge Mendes per riportare il figliol prodigo a casa: l’idea, per Record, è di acquistarlo in prestito dal Chelsea e sono già stati avviati i contatti per rendere l’operazione possibile subito a giugno.

Per lui potrebbe essere davvero un’ottima soluzione: ritrovare la tranquillità di casa, e un campionato meno competitivo rispetto agli altri, per riprendere in mano le redini della situazione e poi, chissà, riprovarci con le big d’Europa più avanti. Dalla sua parte c’è la carta d’identità: è ancora giovane e può ancora pensare di fare una carriera importante. Fino ad oggi, purtroppo, non ci è riuscito.