Ora è ufficiale, scadenza non rispettata: penalizzazione certa, il Milan esulta

Penalizzazione sicura e il Milan esulta: i rossoneri raccolgono un grosso vantaggio dalla scadenza non rispettata

Ogni anno è sempre la stessa storia. Nelle categorie inferiori d’Italia, in particolare in Serie C, sono sempre (e da sempre) all’ordine del giorno problemi di natura economica dei club, penalizzazioni e, in alcuni casi, più estremi, tristi fallimenti. In questa stagione di Lega Pro tocca alla Lucchese fare i conti con una situazione sempre più insostenibile: i giocatori non percepiscono stipendio da ottobre, hanno firmato tutti insieme l’istanza di fallimento e per andare a giocare la prossima trasferta di campionato hanno dovuto ricevere l’aiuto finanziario (vitto e alloggio) del presidente dell’Arezzo, Anselmi.

Un vero e proprio dramma che coinvolge non solo giocatori e addetti ai lavori ma anche la tifoseria tutta, molto legata alla squadra. La Lucchese è nel Girone B, lo stesso del Milan Futuro: le due squadre erano in lotta per la salvezza ma i toscani sono destinati a retrocedere comunque direttamente a causa del fallimento. E c’è una novità: la squadra, purtroppo, subirà comunque un’altra penalizzazione.

Penalizzazione certa: assist al Milan, la situazione

Il 16 aprile era infatti fissata un’altra scadenza per il pagamento degli stipendi: anche in questo caso, non è stata rispettata. La Lucchese quindi subirà un’altra penalizzazione ma per la prossima stagione e non in questa, che è ormai destinata a chiudere con il fallimento e quindi la retrocessione (in quale categoria, si vedrà). Da Lucca arrivano voci in merito ad imprenditori interessati a rilevare il club, ma per adesso nulla di concreto.

Ci auguriamo che qualcuno possa aiutare e salvare la Lucchese da una sorte ancora più tragico di quello che ha vissuto fino ad oggi. Nel frattempo il Milan Futuro è reduce da tre vittorie di fila e si è allontanato dall’ultimo posto in classifica. Se dovesse raggiungere un +9 dalla penultima posizione, per regolamento, eviterebbe anche i Play-Out, ma non sarà per nulla semplice. Ad oggi è molto probabile che la squadra di Massimo Oddo, che è riuscito a dare una scossa dal suo arrivo (troppo tardivo), dovrà giocarsi la salvezza ai Play-Out ma vedremo cosa accadrà.

Lunedì i giovani rossoneri sono attesi a Gubbio per una difficile trasferta: l’obiettivo è ovviamente vincere per dare continuità al momento positivo e per tenere aperta la possibilità di evitare la fase successiva alla regular season. Con la penalizzazione e il fallimento della Lucchese, al Milan Futuro verrà tolto un punto, cioè l’unico guadagnato contro i toscani fra andata e ritorno. Ed è un altro vantaggio considerato che alle altre concorrenti ne verranno tolti di più. Insomma, solo poche settimane fa la situazione sembrava disastrosa: adesso, grazie anche al lavoro di Oddo, si vede la luce in fondo al tunnel.