Tifosi del Milan distrutti, dice addio a 31 anni uno degli acquisti più costosi del club

Un ex rossonero ha deciso di ritirarsi dopo aver sofferto tanto per i numerosi infortuni: oggi l’annuncio.

Nella storia del calcio ci sono stati tanti giocatori che sembravano destinati a una buona carriera e che purtroppo hanno avuto problemi fisici che li hanno ostacolati pesantemente. Ci sono rimpianti legati a campioni o potenziali campioni che hanno appeso le scarpe al chiodo prematuramente oppure che hanno continuato a giocare a un livello più basso. E anche calciatori più “normali” che comunque avrebbero meritato miglior sorte.

Ad esempio, Andrea Conti, che dopo una meravigliosa stagione 2016/2017 nell’Atalanta (8 gol e 6 assist in 35 presenze totali) si era trasferito al Milan per circa 24 milioni di euro. Fu uno dei colpi di mercato del duo Fassone-Mirabelli, scelti della nuova proprietà cinese per lanciare un nuovo progetto tecnico a suon di investimenti sulla campagna acquisti.

Conti era finito anche nel mirino dell’Inter, ma scelse l’altra sponda di Milano. Fu uno degli undici nuovi volti portati a Milanello in quella incredibile estate 2017. Poi sappiamo come sono andate le cose per Conti e, in generale, per il Milan…

Andrea Conti, dal Milan al ritiro: è ufficiale

Purtroppo, pochi mesi dopo il suo arrivo in rossonero, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Era il 15 settembre e il giorno successivo è stato operato. Il 27 marzo 2018 trauma distorsivo allo stesso ginocchio e nuovo intervento chirurgico. Il 22 dicembre il ritorno in campo, 15 presenze a fine stagione.

La stagione 2019/2020 è quella in cui ha trovato maggiore spazio e a un certo punto era anche titolare. Purtroppo, a luglio 2020 nuovo infortunio al ginocchio sinistro, con operazione al menisco e stop di oltre due mesi. A gennaio 2022 il prestito con diritto di riscatto al Parma e un anno dopo la cessione definitiva alla Sampdoria, alla quale è stato legato fino al luglio 2024.

Dopo non aver trovato una squadra in questi mesi, oggi Conti ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato