Verstappen lascia la Red Bull, l’annuncio scuote il mondo della F1

Marx Verstappen si prepara a lasciare la Red Bull al termine del campionato. Così non può proprio andare: il punto della situazione

Max Verstappen non può certo essere soddisfatto di questo inizio di stagione in Formula 1. Il campione del Mondo in carica sta lottando, mettendo in pista tutta la sua classe, per riuscire a rimanere aggrappato ai piloti di testa. La McLaren, come era ampiamente prevedibile, si sta dimostrando la vettura da battere.

Ma l’olandese con un successo e due podi è lì al terzo posto nella classifica generale, alle spalle proprio di Norris e Piastri, che hanno rispettivamente 77 e 74 punti, contro i 69 di Verstappen che ha un vantaggio di sei lunghezze su Russell, che non è mai salito sul gradino più alto del podio.

L’olandese non ha certo la macchina migliore, ma in Giappone è riuscito comunque a vincere. Nell’ultimo Gran Premio, quello del Bahrain, invece, con la sua Red Bull si è piazzato al sesto posto. Oltre alle McLaren, anche le Mercedes e le Ferrari, come è accaduto spesso nella fase finale della scorsa stagione, si sono dimostrare più forti della scuderia austriaca e il risultato di Tsunoda, nono, ne è una prova.

Addio alla Red Bull: ecco la nuova squadra di Verstappen

E’ chiaro, dunque, perché continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Verstappen lontano dalla Red Bull, che non sembra offrire le giuste garanzie per il futuro. Come sappiamo nel 2026 inizierà una nuova era per la Formula 1, con dei regolamenti che potrebbero stravolgere le gerarchie e secondo gli ultimi rumors, sarebbe la Mercedes ad aver preparato la miglior power unit, ma il team ufficiale ha deciso di puntare su George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

Per un eventuale trasferimento, Verstappen, dunque, deve guardare altrove: “Sono abbastanza sicuro che se gli importanti aggiornamenti che la Red Bull sta preparando non garantiranno un salto di qualità alla RB21 entro il GP di Imola allora Verstappen lascerà il team – parole nette quelle di Ralf Schumacher a Sky Sport De – Ovviamente sul mercato Max è molto ambito perché è evidente quanto faccia la differenza. Penso che Verstappen sia atteso da una grande avventura in Aston Martin. Conosce Newey, ha vinto in F1 con Honda e le strutture appena inaugurate da Lawrence Stroll sono all’avanguardia”.