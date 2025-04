Ancelotti torna in Italia, i dettagli del contratto: Milan tradito

Le ultime sul futuro Carlo Ancelotti. Il tecnico può davvero tornare in Italia. Ecco in quale panchina può sedere l’ex mister rossonero

Non è proprio un momento facile per Carlo Ancelotti. Stavolta la sua avventura con il Real Madrid appare davvero finita. L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal di Arteta è troppo pesante da digerire e Florentino Perez sta seriamente pensando di affidarsi ad un nuovo allenatore.

C’è chi sostiene che l’ex Milan potrebbe essere mandato via già prima della chiusura della stagione. Una stagione che rischia di essere terribilmente negativa. Il Real Madrid, oltre al doppio ko contro i Gunners, deve fare i conti con una classifica in campionato non proprio delle migliori. Il Barcellona, capolista, ha quattro punti di vantaggio e LaLiga rischia di sfuggire via.

In Spagna, dunque, si sta parlando insistentemente del dopo Carlo Ancelotti. Sono sostanzialmente due i profili che potrebbero prendere il posto del tecnico italiano. Il favorito è Xabi Alonso, al quale Perez pensa da più di un anno. L’ex centrocampista l’estate scorsa ha, però, deciso di rimanere al Bayer Leverkusen.

Ora i tempi potrebbero essere maturi per un approdo nella Capitale spagnolo. Attenzione, però, a Jurgen Klopp. Si sta facendo sempre più strada l’idea che il tedesco abbia voglia di tornare ad allenare.

Il futuro di Ancelotti: il punto della situazione

Per l’ex Liverpool, oltre al Real, si parla anche di Brasile. Così il futuro di Jurgen Klopp si intreccia con quello di Carlo Ancelotti. Non solo perché può prenderne il posto a Madrid, ma anche per il fatto che la prima scelta della Nazionale verdeoro sia proprio li tecnico italiano.

In Spagna hanno raccontato di un blitz di alcuni emissari brasiliani presenti al Bernabeu per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, tra il Real Madrid e l’Arsenal. Il futuro di Carlo Ancelotti, però, resta tutto da scrivere e ben presto l’ex Milan inizierà a pensarci sul serio. Le offerte di certo non mancheranno: in Italia molti tifosi rossoneri sognano un ritorno al Diavolo.

Ma il sogno, verosimilmente, resterà tale. Nel destino di Ancelotti potrebbe, però, esserci comunque la Serie A. Il suo nome, infatti, continua ad essere accostato insistentemente alla Roma. Una possibilità che farebbe felice tutto il popolo giallorosso, desideroso di ripartire da un grande allenatore.