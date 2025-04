Contro il Milan non ci sarà: Simone Inzaghi ne farà a meno

La semifinale di ritorno di Coppa Italia è sempre più vicina: Simone Inzaghi farà a meno di un titolare, ha già deciso

Manca sempre meno alla partita più importante della stagione per il Milan: la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I nerazzurri sono impegnati per ben altri obiettivi: la Champions League e lo Scudetto. Ai rossoneri non resta che la coppa di lega, un trofeo inutile che non cambierebbe di mezzo centimetro il giudizio su una stagione da cancellare dalla storia del club. Aiuterebbe però per permettere al Milan di raggiungere l’Europa League tramite una scorciatoia e per evitare il Triplete dei cugini: due motivazioni abbastanza valide per aspettarci dalla squadra una prestazione dignitosa.

Sarà interessante capire quali saranno le mosse di Conceicao contro l’Atalanta e se preserverà qualche titolare in vista del derby. Molto più complicato è invece il lavoro di Simone Inzaghi, che domenica si gioca una partita fondamentale in chiave scudetto contro il Bologna al Renato Dall’Ara. L’allenatore ex Lazio può contare su una rosa costruita perfettamente da una società con idee chiarissime e soprattutto con grandi competenze, e questo è certamente un vantaggio. Inzaghi così può permettersi di fare a meno di un titolare in semifinale di Coppa Italia.

Inter senza un titolare in semifinale di Coppa, la decisione di Inzaghi

L’Inter, come detto, ha una rosa di 26 titolari, a partire dai due portieri: Sommer è il numero uno indiscusso, ma l’estate scorsa i nerazzurri hanno investito 15 milioni di euro per acquistare dal Genoa la riserva. Non è una cosa che possono permettersi molte squadre italiane. Josep Martinez, tra l’altro, si sta mostrando un portiere all’altezza della situazione e si sta guadagnando la fiducia della società in vista di una possibile eredità di Sommer, in scadenza fra un anno.

Ai nerazzurri è stato accostato anche Gianluigi Donnarumma in questi mesi, ma la società ha investito una cifra importante per Martinez e si aspettano da lui prestazioni di livello, così da poter essere pronto per quando Sommer, 37 anni il prossimo dicembre, andrà via. L’Inter, con l’arrivo di Oaktree, ha iniziato un processo di ringiovanimento e l’ex Genoa ci rientra a pieno. Finora ha giocato tutte le partite di Coppa Italia, compresa l’andata della semifinale col Milan e, ameno di sorprese, sarà in porta anche mercoledì 23 al ritorno. Simone Inzaghi vuole dare ancora fiducia a Martinez e per questo terrà fuori Sommer per questa delicata sfida: un segnale importante di stima nei confronti del portiere spagnolo.