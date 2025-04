Davide Calabria cambia ancora, il terzino lascia il Bologna e passa alla rivale

Passato al Bologna durante la sessione di mercato invernale, Davide Calabria potrebbe salutare i rossoblu già al termine del campionato in corso.

Dopo le divergenze con Sergio Conceicao e l’arrivo di Kyle Walker in rossonero, l’avventura di Davide Calabria al Milan si è conclusa al termine del mese di gennaio.

Il terzino destro ha trovato l’accordo con il Bologna dove è riuscito a conquistare il posto da titolare nel giro di poche settimane, salvo poi doversi fermare per via di un infortunio nei giorni scorsi. Il laterale aspetta ora di tornare in campo e vivere il finale di stagione con la squadra emiliana che potrebbe regalare grandi soddisfazioni alla squadra di Vincenzo Italiano, ormai ad un passo dalla finale di Coppa Italia avendo vinto la semifinale d’andata con l’Empoli per 3-0. Il suo destino potrebbe però essere lontano da Bologna con un’altra squadra che lo ha messo nel mirino.

Futuro Calabria, possibile addio al Bologna a fine stagione

Davide Calabria è passato in prestito al Bologna che ha di fatto rilevato il contratto in essere con il Milan in scadenza nel giugno di quest’anno. Il terzino è quindi libero di accordarsi già ora con un altro club per firmare un nuovo accordo.

Il terzino destro vuole dare la precedenza al Bologna, pronto a continuare ancora a lungo con l’esterno destro, pronto a legarsi a lungo al club emiliano ma nelle ultime ore si starebbero facendo forti le sirene di un’altra big italiana, pronta a sistemare la propria fascia destra in vista della prossima stagione. A farsi avanti sarebbe stata la Roma, attirata dalla possibilità di chiudere un importante colpo a costo zero.

Il rendimento di Davide Calabria con la maglia del Bologna è stato molto buono mettendosi in mostra come un terzino molto affidabile e dalla giocata interessante che potrebbe far comodo a diverse squadre del nostro campionato. La Roma è intenzionata a dare l’assalto al giocatore che già ora potrebbe firmare con i giallorossi dicendo di fatto addio al Bologna con largo anticipo.

Di Vaio e Sartori non hanno però perso la speranza di avere ancora in rosa il terzino ex Milan che potrebbe voler attendere la fine del campionato per capire quale sarà il destino del Bologna. In caso di qualificazione alle competizioni europee, Calabria potrebbe anche decidere di proseguire in rossoblu considerato il fatto che la presenza di Holm per la fascia destra potrebbe rendere difficile ottenere il posto da titolare in un’annata senza coppe.