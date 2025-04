Incontro a Milano, si chiude: il primo affare dell’estate è fatto

Blitz a Milano di un ex rossonero per fare un affare di calciomercato: accordo possibile, ma c’è da trattare un po’.

Tra maggio e giugno il Milan sceglierà su quali giocatori puntare anche nella prossima stagione tra coloro che oggi fanno parte della squadra. Chiaramente, ci sono già dei nomi che sono in uscita e la cui permanenza è improbabile.

Nella lista c’è Joao Felix, arrivato a gennaio in prestito secco oneroso dal Chelsea e protagonista in positivo solo nelle primissime apparizioni in rossonero. Il gol all’esordio contro la Roma a San Siro aveva illuso tanti, poi purtroppo le sue prestazioni sono state di livello più basso e non hanno quasi mai convinto.

È accaduto quello che tanti temevano quando il portoghese è approdato a Milano. La sua carriera è stata caratterizzata da tanta discontinuità di rendimento. Pur avendo dei colpi di tecnica notevoli, non è riuscito a mettere con costanza il suo talento a disposizione delle squadre in cui ha giocato.

Milan, Joao Felix addio: ecco la possibile nuova squadra

Forse Felix paga ancora il fatto di essere stato comprato per un prezzo folle dall’Atletico Madrid, che spese ben 127 milioni di euro per acquisire il cartellino dal Benfica. Per quanto il giocatore sembrasse uno dal potenziale futuro campione, non è affatto giustificabile quella cifra. Un errore che ha generato tanta pressione sul ragazzo.

Il Milan sembrava una grande occasione di rilancio per la sua carriera, però non si è giocato bene le sue carte. Sergio Conceicao gli ha concesso diverso spazio nei primi mesi, però ultimamente si è “arreso”: nelle ultime tre partite tra Serie A e Coppa Italia ha giocato solo 25 minuti. Contro l’Udinese è rimasto in panchina senza entrare, vedremo se andrà diversamente domenica sera contro l’Atalanta a San Siro.

Il Milan ha già deciso di non trattare la sua permanenza, niente nuovo prestito. Il giocatore lascerà Milano e il suo agente Jorge Mendes è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Si era parlato di un interessamento del Galatasaray, destinazione non snobbata dal giocatore, anche se preferirebbe un altro campionato rispetto a quello turco.

Negli ultimi giorni si sta parlando insistentemente di un possibile ritorno al Benfica, che lo vorrebbe già per il Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio. Contatti avviati tra le parti. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, Manuel Rui Costa è stato a Milano nella giornata di lunedì proprio per discutere di un rientro di Joao a Lisbona.

Il presidente del Benfica vuole regalare questo colpo ai tifosi, pronti a dare fiducia al calciatore. Ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto, soprattutto se il Chelsea accetterà di pagare una buona parte dello stipendio. Nelle prossime settimane arriveranno aggiornamenti.