Inter, altro colpo di fortuna clamoroso: tifosi increduli

Squadra nerazzurra abbastanza fortunata in Champions: è successo un nuovo episodio che ha scatenato i commenti social.

L’Inter ha superato il Bayern Monaco nei Quarti di Champions League e il prossimo ostacolo sarà il Barcellona. Una sfida non inedita in semifinale, dato che le due squadre si affrontarono già nell’edizione 2009/2010, quando i nerazzurri guidati da José Mourinho riuscirono a battere i campioni in carica allenati da Pep Guardiola e poi vinsero la finale a Madrid contro il Bayern.

Quella fu la stagione del Triplete Champions League-Scudetto-Coppa Italia per l’Inter e, ovviamente, i tifosi interisti sperano di rivedere la stessa impresa da parte della squadra di Simone Inzaghi. I tifosi di altre squadre, Milan e Juventus in particolare, auspicano ben altro esito.

E, tra l’altro, è proprio il Milan a poter evitare un’altra tripletta: i rossoneri devono affrontare i cugini nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (andata 1-1). La squadra di Sergio Conceicao dovrà fare una grande prestazione mercoledì 23 aprile a San Siro.

Verso Barcellona-Inter: nuovo infortunio

Mercoledì 30 aprile andrà in scena il primo atto dello scontro tra Barcellona e Inter. Con il Camp Nou in ristrutturazione, sarà lo Stadio Olimpico Lluís Companys ad ospitare l’andata della semifinale di Champions League.

Da capire se ci saranno tutti i calciatori a disposizione dei due allenatori. Nell’ultima partita della Liga contro il Celta Vigo, Hansi Flick ha perso per infortunio Robert Lewandowski. Il forte attaccante polacco è uscito dal campo a causa di un problema muscolare, ancora non ci conoscono tutti i dettagli.

Sui social network i tifosi di altre squadre sono scatenati con i commenti, perché già prima di incontrare il Bayern Monaco ci sono stati un po’ di infortuni nei bavaresi. Vincent Kompany si è ritrovato con una raffica di calciatori alle prese con problemi fisici e l’Inter ne ha beneficiato.

Flick spera di recuperare Lewandowski per Barcellona-Inter. Bisognerà attendere notizie sui controlli che verranno effettuati al calciatore nelle prossime ore e nei prossimi giorni. I tifosi del Barça sono in apprensione e auspicano di non ricevere brutte notizie.