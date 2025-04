Telefonata Milan-Ancelotti, tutti i dettagli: i tifosi sognano ad occhi aperti

Ancelotti ancora al Milan: il messaggio è chiaro e senza troppi giri di parole. C’è l’investitura ufficiale al ritorno del tecnico delle ultime due Champions League

Per l’addio al Real Madrid di Carlo Ancelotti è ormai solo questione di tempo. Ha fatto troppo male l’eliminazione dalla Champions League a Florentino Perez. Il numero uno dei Blancos è così pronto a cambiare guida tecnica. Un’idea che aveva anche la scorsa estate, ma poi arrivò la conferma del tecnico italiano.

Adesso è difficile immaginare ribaltoni, con il Real Madrid che rischia di vivere una stagione totalmente deludente. La Champions è ovviamente sfumata, ma anche in campionato le cose non vanno bene. Servirà rimontare quattro punti al Barcellona per non vivere un’anca davvero disastrosa.

Non è detto, però, che sia Ancelotti a provare la rimonta. C’è chi pensa, infatti, che l’italiano possa essere allontanato già nei prossimi giorni. Il futuro dell’ex rossonero è chiaramente già segnato e sarà lontano da Madrid.

In questi giorni si sta ovviamente parlando e scrivendo del destino di Ancelotti. A muovere passi concreti – stando a quanto trapela in Spagna – è stato il Brasile che vuole il tecnico sulla panchina verdeoro già a giugno. Ma si stanno rincorrendo anche le voci che vorrebbero Ancelotti di ritorno in Serie A.

Ancelotti ritorna in Italia?

E se il tecnico torna in Italia le alternative non possono che essere due, la Roma e il Milan, le squadre del suo cuore: “Non so quello che vorrà fare Carletto – afferma Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport -. Mi pare che la Federcalcio brasiliana gli stia sotto da un po’ di tempo e la possibilità di giocarsi un Mondiale sulla panchina della Seleçao è allettante. In ogni caso, se fossi un dirigente del Milan o della Roma un colpo di telefono a Carletto lo farei: non costa nulla“.

Con Arrigo Sacchi, poi, si parla nello specifico di Milan: “Ancelotti è un patrimonio del calcio mondiale, pensate forse che abbia problemi a calarsi in una realtà come quella del Milan che peraltro conosce benissimo? Sarebbe perfetto per gestire una fase delicata, per far capire a tanti giocatori che cosa significa far parte di un club come il Milan. Il calcio, per Carlo, è un libro aperto: non ci sono segreti o, se ci sono, lui li conosce tutti. Sì, il Milan una telefonata ad Ancelotti dovrebbe farla. Si tratterebbe di un ritorno clamoroso che potrebbe soltanto aiutare i rossoneri in questo momento”.