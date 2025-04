Titolare nel derby di Coppa: notizia sorprendente, la scelta è fatta

Direttamente da Milanello arriva una inaspettata notizia in merito alla gara di mercoledì: un titolare a sorpresa

Il Milan scenderà in campo nella domenica di Pasqua a San Siro per affrontare l’Atalanta. Una gara che ha poco da dire al campionato: i rossoneri sono fuori dalla corsa al quarto posto e possono provare a rientrare in quella per l’Europa League, obiettivo raggiungibile anche grazie alla scorciatoia Coppa Italia. A proposito: è quella di mercoledì, la semifinale di ritorno contro l’Inter, la gara più importante per provare a dare un senso a questa stagione. Si riparte dall’uno a uno dell’andata e gli uomini di Conceicao sono favoriti grazie a diversi vantaggi.

L’inutilità delle altre gare, il maggior tempo per prepararla e soprattutto la libertà mentale rispetto a chi si sta giocando Champions League e Scudetto, obiettivi con un valore ben più alto. Inoltre, Conceicao ha recuperato anche diversi giocatori: Mike Maignan e Santiago Gimenez, che si sono allenati in gruppo in settimana, sono già a disposizione per la gara di domani contro gli orobici. E ci sono notizie positive anche per un altro importante rientro.

Milan, scelta a sorpresa per il derby: subito in campo

Kyle Walker è ai box da qualche settimane in seguito ad un infortunio al gomito che lo ha costretto all’operazione. Al momento della notizia, alcuni avevano addirittura parlato di stagione finita ma la situazione non è mai stata così drammatica. Anzi, il rientro del giocatore di proprietà del Manchester City è più vicino che mai. Addirittura, c’è chi dice che lui avrebbe giocato senza problemi anche domani contro l’Atalanta.

Sergio Conceicao però non lo rischierà ma per il ritorno in campo di Walker è solo questione di pochi giorni. In quel di Milanello si sta infatti ragionando sulla possibilità di utilizzarlo dal primo minuto nel derby di mercoledì sera contro l’Inter nella semifinale di ritorno. Sarebbe un rientro molto importante perché parliamo di uno dei pochi giocatori della rosa con l’esperienza della vittoria e di partite di questo livello.

Avrà tempo in questi giorni per lavorare sul campo e recuperare la miglior condizione fisica possibile per poter scendere in campo mercoledì. Al momento, l’idea è questa, ma non si possono escludere colpi di scena e alternative. Intanto si ragiona sulla sua possibile permanenza: il riscatto sembrava scontato, invece Furlani ci sta pensando eccome a causa dell’età e dello stipendio – che passerebbe a 4,5 milioni da luglio in poi.