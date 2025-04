Tutto confermato, Conceicao è pronto a rifarlo contro l’Atalanta

La notizia era nell’aria e adesso è tutto confermato: Conceicao lo rifa anche per Milan-Atalanta, decisione presa

Il Milan ha poco altro da dire a questa Serie A. Un percorso da cancellare, ed era tutto ampiamente prevedibile. Scelte sbagliate, confusione e improvvisazione: gli errori della società si sono poi palesati in campo e i risultati si sono visti. Dopo quattro anno consecutivi, i rossoneri non giocheranno la prossima edizione della Champions League: un disastro totale e probabilmente irripetibile. Contro l’Udinese, una settimana fa, i tifosi hanno vissuto una serata serena: una buona prestazione e soprattuto una vittoria larga, con tanti gol e senza subirne.

In Friuli il Milan si è presentato con una “nuova” veste tattiche con tre difensori centrali, struttura sulla quale Conceicao ha lavorato anche durante l’ultima sosta per le Nazionali. Ma parlare di cambio modulo decisivo per la vittoria di Udine è superficiale, oltre che inutile: purtroppo non è così semplice. Il Milan è stato semplicemente capace di sfruttare ciò che ha creato, ma di clamorose novità dal punto di vista della proposta di gioco non si sono viste. Quel tipo di struttura però ha convinto Conceicao, pronto a ripeterla.

Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan dovrebbe scendere in campo contro l’Atalanta allo stesso modo, e quindi con tre difensori centrali: Tomori, Gabbia e Pavlovic. I tre, per caratteristiche, si sposano benissimo con questo tipo di sistemazione, ma per la difesa vale lo stesso discorso dell’attacco: sono i principi quelli che contano, non i moduli. Verso la conferma anche il resto della formazione.

Alex Jimenez a destra (Walker è vicinissimo al rientro e sarà forse in campo nel derby di mercoledì) e Theo Hernandez a sinistra: il francese ha ritrovato il gol a Udine con una delle sue classiche volate, quindi di certo non è una rete nata grazie al modulo. In mezzo al campo Reijnders e Fofana, pronti a sostenere la manovra in fase offensiva e ad aiutare la difesa in fase di non possesso. Il tridente sarà poi lo stesso di Udine e qui c’è una notizia importante: Luka Jovic, giocatore fuori dal progetto e con un contratto in scadenza a giugno, sarà ancora titolare al centro dell’attacco con ai lati Leao e Pulisic. Al momento, sembra scongiurata l’ipotesi di una titolarità di Joao Felix al posto di Rafa: nella testa di Conceicao, per adesso, non c’è l’idea di concedere riposo in vista del derby, cioè la gara più importante dell’anno.