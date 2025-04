25 milioni, primo addio in casa Milan: i rossoneri iniziano a fare cassa

Il club rossonero si prepara a fare alcune cessioni, importanti per il bilancio: una abbastanza onerosa è già in programma.

Il Milan ha ceduto diversi calciatori con la formula del prestito e a giugno bisognerà capire cosa ne sarà di loro. Per qualcuno era stato concordato un diritto di riscatto e per altri no.

Tra coloro che hanno lasciato Milanello in prestito secco c’è Alexis Saelemaekers, trasferitosi alla Roma e finora autore di una buona stagione. Inizialmente ha accusato un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un po’ di tempo, ma quando è rientrato si è rivelato un giocatore preziosissimo per Claudio Ranieri.

Con la maglia giallorossa ha totalizzato 6 gol e 6 assist in 27 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Numeri niente male che testimoniano la sua crescita dopo la già positiva annata trascorsa a Bologna (4 reti e 3 assist in 32 partite). Adesso si tratta di capire cosa gli riserverà il futuro.

Calciomercato Milan, cessione Saelemaekers: la situazione

La Roma ha già fatto sapere di voler acquistare Saelemaekers a titolo definitivo: “Sta bene da noi – ha detto il direttore sportivo Florent Ghisolfi a DAZN – e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento“. Per questo servirà una nuova trattativa con il Milan, che ovviamente non vuole fare regali e chiede più soldi di quelli pretesi (circa 15 milioni di euro) l’estate scorsa.

Il club rossonero vuole circa 25 milioni per al cessione definitiva dell’esterno belga, il cui contratto scade a giugno 2027. Un prezzo legittimo, dopo la buonissima stagione disputata. Si potrebbe anche chiudere a 20 milioni più 5 di bonus.

Per Saelemaekers ci sono anche richieste dall’estero, in particolare dalla Premier League. Nei giorni scorsi è emerso l’interesse del Nottingham Forest, squadra che sta disputando un ottimo campionato e che lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. In caso di quarto posto, ci saranno diversi soldi da poter investire sul mercato.

L’ex Anderlecht ha dato la propria priorità alla Roma, che dovrà decidere se investire almeno 20 milioni fissi sul giocatore. Stando a quello che si è visto in questi mesi, potrebbe essere un buon affare. Giustamente, il Milan non vuole fare grandi sconti, deve guardare anche alle proprie esigenze e alle altre offerte sul tavolo.

Da non dimenticare che Milan e Roma si confronteranno anche sul futuro di Tammy Abraham, attaccante approdato a Milano con la stessa formula che ha portato Saelemaekers nella capitale: prestito secco. Il club giallorosso valuta circa 25 milioni il cartellino dell’ex Chelsea, quindi potrebbe anche esserci uno scambio tra le parti, però i rossoneri non hanno ancora deciso di puntare sull’attaccante inglese pure nella prossima stagione.