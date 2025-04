Bufera Real Madrid ed esonero Ancelotti: c’è già la data

L’allenatore emiliano rischia fortemente di non essere confermato dei blancos, che hanno già delle idee per sostituirlo.

La recente eliminazione in Champions League per mano dell’Arsenal è stata molto bruciante per il Real Madrid. Il risultato complessivo di 5-1 per i Gunners è pesantissimo e ha scatenato delle critiche nei confronti di Carlo Ancelotti, considerato ormai alla fine di un ciclo che ha portato tanti trofei nella bacheca del club.

L’allenatore di Reggiolo ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e la sensazione che le parti non proseguiranno il loro rapporto oltre questa stagione. Già si parla della possibilità che Carletto diventi commissario tecnico della nazionale maggiore del Brasile. In Italia qualcuno lo accosta anche alle panchine di Milan e Roma, però al momento sono ipotesi che appaiono difficili da vedere realizzate.

Real Madrid, Ancelotti verso la risoluzione del contratto?

Ancelotti ha mancato la qualificazione alla semifinale di Champions League e nella Liga ha 7 punti di distanza dal capolista Barcellona, rispetto al quale deve recuperare una partita. Proprio contro il Barça dovrà anche affrontare la finale di Coppa del Re.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, il Clasico di sabato 26 aprile potrebbe essere l’ultima partita di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Stando alla fonte, l’allenatore emiliano e i blancos potrebbero dirsi addio con largo anticipo rispetto alla fine della stagione e anche del contratto. Questo significherebbe avere qualcun altro alla guida della squadra nel Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio.

Il grande obiettivo del Real Madrid per sostituire Ancelotti è Xabi Alonso, ex calciatore dei blancos e da alcuni anni affermato allenatore. Nella passata stagione ha contribuito alla prima Bundesliga vinta dal Bayer Leverkusen e per la prossima punta a guidare una big del calcio europeo. Il Real Madrid è una destinazione naturale e non va affatto esclusa, anche se il trasferimento potrebbe avvenire in un secondo momento rispetto alla disputa del Mondiale per Club.

Per il torneo che si giocherà negli Stati Uniti sono stati fatti i nomi di Raul Gonzalez (allenatore del Real Madrid Castilla) e di Santiago Solari (direttore dell’area professionale dei blancos), entrambi ex giocatori della squadra madrilena.