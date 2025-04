Colpaccio dalla Juve al Milan: “Vicinissimo”

Dalla Juventus al Milan, colpo di mercato vicinissimo per i rossoneri. Tutto confermato

Sono state tante le trattative di mercato che hanno coinvolto Juventus e Milan. L’ultima, in via di definizione, è quella che riguarda Pierre Kalulu. Il difensore transalpino, ceduto in prestito dal Milan l’estate scorsa, si avvia a diventare un calciatore della Juve a titolo definitivo con i bianconeri intenzionati ad esercitare l’opzione per il riscatto fissata a 15 milioni.

Kalulu a parte, Juve e Milan potrebbero contendersi obiettivi in comune nella prossima sessione estiva. Due nomi su tutti, quelli di Samuele Ricci del Torino e di Nikola Krstovic del Lecce. Su quest’ultimo, in particolare, c’è stato già un tentativo dei rossoneri a gennaio con l’offerta di 20 milioni più 5 di bonus rifiutata dal club salentino, a sua volta già sondato dalla Juve che deve acquistare un nuovo attaccante per rimpiazzare definitivamente Milik.

A proposito di intrecci di mercato tra Milan e Juventus, nelle scorse ore è emerso un retroscena su un affare mancato tra i club. A rivelarlo è stato lo stesso calciatore, protagonista di una trattativa per il possibile trasferimento in rossonero che poi non si è concretizzata.

Vicino per due volte al Milan, il difensore conferma tutto

“Quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Paolo Maldini ma dopo non si fece nulla“, questa la rivelazione a gianlucadimarzio.com di Mehdi Demiral, il difensore turco ex Juve, Sassuolo e Atalanta ora all’Al Ahli, club di punta della Saudi League in cui milita anche l’ex rossonero Franck Kessie.

Non solo quando era alla Juve, Demiral è stato vicino al trasferimento al Milan. I rossoneri lo hanno cercato nuovamente lo scorso anno a gennaio con l’Al Ahli che ha rifiutato l’offerta di prestito fino a fine stagione. Il difensore ha confermato tutto: “Ero di nuovo vicinissimo al Milan poi dopo aver parlato con la mia attuale società abbiamo deciso di non andare a giocare lì. Il Milan è una grandissima squadra e mi piacerebbe un giorno lavorare con Stefano Pioli.”

Pioli che, con il suo Al Nassr, è un avversario dell’Al Ahli di Demiral nella Saudi League. Le due squadre si stanno contendendo il terzo posto in classifica, dietro Al Ittihad e Al Hilal, l’ultimo valido per l’accesso alla prossima edizione dell’Asian Champions League. L’Al Nassr è avanti di due soli punti sull’Al Ahli e l’Al Qadisiya a sei giornate dal termine. Tutto ancora apertissimo, quindi, con le due squadre attese in settimane anche dal quarto di finale di Champions in gara unica. L’Al Ahli è atteso dai thailandesi del Buriram mentre l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo dovrà vedersela con i giapponesi dello Yokohama Marinos.