Dice sì al Milan: scelto il nuovo allenatore

Svolta improvvisa per la scelta del nuovo allenatore del Milan: l’annuncio non lascia spazio a dubbi, così si fa davvero

Il presente non sorride al Milan che ha poco per cui lottare da qui a fine stagione. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter per alimentare una lieve consolazione: dall’anno prossimo, però, tutto cambierà. Perché i piani dei vertici rossoneri sono chiari: in estate sarà rivoluzione.

La ricerca di un nuovo direttore sportivo è all’apice delle necessità della società meneghina che dopo aver visto sfumare il nome di Fabio Paratici pare tornata con prepotenza su Igli Tare, ex Lazio apprezzato per il suo lavoro nella Capitale. Occhio, però, perché la priorità riguarda anche quella della scelta del nuovo allenatore.

Sergio Conceicao è destinato a fare la stessa fine di Paulo Fonseca, un esonero ormai scontato che lascerà spazio ad un nome nuovo. Nelle ultime ore, infatti, il club di Cardinale sembrerebbe aver spinto su una pista che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Milan, annuncio choc: nuovo tecnico in Serie A

Il giornalista sportivo Carlos Passerini, nota firma de ‘Il Corriere della Sera’, ha rivelato quella che potrebbe essere una novità clamorosa in casa rossonera per quella che sarà l’ormai imminente scelta del nuovo allenatore del Milan.

In attesa, ancora, di scoprire chi sarà il direttore sportivo che architetterà l’operazione per il post Fonseca. Il giornalista ha parlato di Vincenzo Italiano, nome molto in auge nell’ultimo periodo e che dopo la grande stagione alla guida del Bologna potrebbe effettivamente risultare la scelta ideale per il club di Cardinale. Da quanto viene raccolto e riferito dallo stesso Passerini, il tecnico del Bologna farebbe fatica a dire di no ad un’eventuale proposta del Milan. Se arrivasse, potrebbe davvero salutare il Bologna dopo una sola ma memorabile stagione.

“Difficilmente direbbe di no ad un’offerta del Milan”, riferisce il giornalista che – dunque – racconta uno scenario che potrebbe prendere corpo già nelle prossime settimane. In casa Milan da tempo è ormai tutto in divenire, bisognerà capire il progetto futuro. Dopo un’annata a dir poco disastrosa il ‘Diavolo’ non può più sbagliare. Già è praticamente certa l’assenza dei rossoneri dalla prossima Champions League, uno scenario che soprattutto dal punto di vista economico risulterà un danno di non poco conto.

Anzi. E dunque quella di Italiano potrebbe rappresentare una nuova scommessa che, evidentemente, i vertici di Via Aldo Rossi potrebbero essere certi di vincere. Staremo a vedere se sarà l’ex Fiorentina il prescelto per guidare il Milan l’anno prossimo o se alla fine giungeranno ulteriori novità sulla guida tecnica milanista.