E’ davanti a tutti in Europa: il Milan gongola, un primato eccezionale

E’ da capogiro. Nessuno come lui. Al Milan non possono che essere felici di quello che fin qui è accaduto: il punto della situazione

Non può certo essere considerata una stagione positiva quella del Milan. I rossoneri sono al nono posto in classifica, lontano da tutto. Lontano dalla vetta, ma anche dai piazzamenti che qualificano in Champions League. Un vero e proprio disastro, come l’eliminazione inattesa dalla competizione europea più prestigiosa, per mano di un avversario alquanto modesto, come il Feyenoord.

C’è tanta delusione dalle parti di via Aldo Rossi e l’eventuale vittoria della Coppa Italia, che qualificherebbe in Europa League e permetterebbe di alzare al cielo il secondo trofeo, renderebbe solo un po’ meno amara l’annata, comunque da bocciare.

Un’annata in cui hanno deluso praticamente tutti. I principali responsabili di questo fallimento sono ovviamente ai piani alti, con Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic che hanno costruito la squadra. Ma non sono esenti da colpe gli allenatori e ovviamente molti dei giocatori.

C’è però chi sta vivendo la sua miglior stagione, al quale è impossibile chiedere di più. Stiamo chiaramente parlando di Tijjani Reijnders. L’olandese ha voltato pagina, rispetto allo scorso anno, diventando decisivo sotto porta.

Milan, nessuno come Reijnders: che primato!

Con la rete ad Udine sono dieci i gol in Serie A, ai quali vanno aggiunti i tre in Champions League e uno in Coppa Italia. L’olandese è uno stakanovista, non avendo saltato una partita se non quella per squalifica, contro il Napoli.

Reijnders è così il centrocampista che ha realizzato più gol in campionato in Europa. Nessuno ha i suoi numeri: l’olandese, come sottolinea il sito di Gianluca Di Marzio, è al comando con i suoi dieci gol e il bottino può chiaramente migliorare stasera contro l’Atalanta per allungare rispetto alla concorrenza.

Al secondo posto troviamo, con nove reti, McTominay, che ieri ha deciso Monza-Napoli. Hanno lo stesso numero di gol Andrey Santos dello Strasburgo e Arambarri del Getafe.

In questa speciale classifica ecco anche Adrien Rabiot, con sette centri con la maglia del Marsiglia, così come Lo Celso del Real Betis e Stage del Verde Brema. Andando ancora un po’ più giù ecco Frank Anguissa, con sei gol con gli azzurri, al pari di Merino dell’Arsenal, Kovacic del Manchester City, Amiri del Mainz e Tolisso del Lione