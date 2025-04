Incredibile in Milan-Atalanta: la decisione dell’arbitro che danneggia i rossoneri

L’errore dell’arbitro in Milan-Atalanta è piuttosto chiaro: rossoneri danneggiati da una decisione che lascia a desiderare

La gara fra Atalanta e Milan è ancora in corso e vede i nerazzurri in vantaggio di un gol grazie alla rete di Ederson arrivata a metà secondo tempo. I rossoneri hanno fatto in generale una buona prova ma non sono riusciti a trovare la via del gol, almeno per adesso. La partita è stata anche contrassegnata da alcuni episodi arbitrali piuttosto dubbi: nel primo tempo, è stato fischiato un fuorigioco inesistente a Rafael Leao, che era in volata verso la porta avversaria. E già questo è un primo evidente errore.

Purtroppo nel secondo tempo ne è arrivato un altro: un fallaccio di Cuadrado su Theo Hernandez che andava a tutta velocità verso la porta. In scivolata, il colombiano ha colpito in pieno il francese e ha rischiato di fargli piuttosto male. L’arbitro Piccinini ha scelto di ammonirlo e basta, ma i tifosi si sono subito riversati sui social per sottolineare che si trattava di un fallo molto più grave di un semplice giallo. Senza alcun dubbio, poteva esserci un’espulsione: il fallo è brutto e ha messo anche a rischio la gamba di Theo Hernandez, che è volato diversi metri più avanti.