La storia si ripete: è successo di nuovo durante Milan-Atalanta

E’ successo di nuovo anche stasera a San Siro durante Milan-Atalanta: la storia si ripete, e ormai va avanti da mesi

L’entusiasmo e la gioia per la vittoria di Udine è già un amaro ricordo. Il Milan è tornato a perdere, una settimana dopo, contro l’Atalanta in questa domenica di Pasqua. E ormai anche la zona Europa League diventa sempre più difficile: bisognerà arrivarci tramite la Coppa Italia. Gli orobici sono riusciti a vincere a San Siro grazie alla rete di Ederson a metà secondo tempo: un inserimento dei suoi non letto dai centrocampisti rossoneri, e per il brasiliano mettere il pallone in porta è stato fin troppo semplice. Fino a quel momento, il Milan aveva fatto anche una buona gara: dopodiché, in campo si è visto solo caos, soprattutto dopo i cambi di Conceicao.

Insomma, l’ennesima sconfitta e delusione per i tifosi, che anche questa sera erano accorsi in gran numero (nonostante le festività) allo stadio. E, a proposito dei tifosi, anche oggi la storia si è ripetuta: nel corso del secondo tempo, dopo la rete di Ederson, dalla Curva Sud si è alzato di nuovo il coro contro Gerry Cardinale: “Cardinale devi vendere, vattene“. Ormai lo conoscono tutti ed è una protesta che va avanti da dicembre. Il coro è stato ripetuto anche nei minuti finali della gara, con il Milan che, come al solito, in maniera del tutto confusionaria ha provato a pareggiarla (senza mai creare un’occasione a gol vera). Ci sono stati cori anche contro Scaroni.