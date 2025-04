Milan-Atalanta, il dubbio di Costacurta: “Non capisco perché…”

Nel corso di Sky Calcio Club, Costacurta si è interrogato su un argomento specifico di Milan-Atalanta, cosa è successo

Il Milan perde di nuovo dopo la vittoria di una settimana fa contro l’Udinese. Quell’entusiasmo è durato pochissimo: poco più di sette giorni dopo, è arrivato l’ennesimo ko di questa pessima stagione. E adesso è lontanissima anche la zona Europa League, che può ancora essere raggiunta con la vittoria della Coppa Italia: per farlo, però, mercoledì bisognerà vincere contro l’Inter nella semifinale di ritorno. Si parla però della gara di questa sera: la sconfitta è maturata nel secondo tempo con la rete di Ederson, che ha potuto segnare indisturbato arrivando da dietro e sfruttando una disattenzione difensiva dei rossoneri clamorosa.

Eppure, nel primo tempo il Milan aveva fatto piuttosto bene, creando anche delle opportunità da gol importanti. Non era stato bello da vedere, ma nei primi 45′ i rossoneri erano riusciti a mettere in difficoltà gli avversari con una partita di attesa e ripartenza. Poi però la strategia è cambiata e Billy Costacurta, negli studi di Sky Sport durante il Club, si interroga sul perché: “La strategia del primo tempo era perfetta. Non capisco perché l’ha cambiata… Al 43′ il Milan ha un’occasione con Jovic, magari si sono detti ‘proviamoci!’, nel primo tempo non erano stati belli da vedere ma erano stati pericolosi“.