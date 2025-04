Rinnovo Theo Henandez, Moncada sorprende tutti

Le dichiarazioni di Geoffrey Moncada prima del calcio d’inizio di Milan-Atalanta. Ecco cosa ha detto il DT del club rossonero

C’è tanto mercato nelle parole di Geoffrey Moncada, prima del calcio d’inizio di Milan-Atalanta. Il Direttore tecnico rossonero è stato interrogato a DAZN inizialmente sul modulo.

Modulo che ovviamente può cambiare il calciomercato del Diavolo: “Il 3-4-3 è il modulo giusto? Conceicao ci ha lavorato per un mese – ha affermato Moncada ai microfoni di DAZN -. Abbiamo i giocatori per fare questo modulo con Pavlovic, due terzini molto offensivi, Fofana che può coprire, Walker può fare il terzo centrale…”.

Milan, da Theo a Saelemaekers: il punto sul futuro

Come detto il ‘nuovo’ modulo può cambiare il futuro del Milan e di molti suoi giocatori, a partire da Theo Hernandez: “A me piace tanto – prosegue Moncada -. So che può fare partite come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte”.

Iil 3-4-3 calza a pennello anche ad Alex Saelemaekers: “Sono contento per il belga: lo conoscevo già dall’Anderlecht, dove giocava in quella posizione. Il nostro modulo è anche per lui. Con la Roma, tra lui e Abraham, sono due prestiti diversi e dobbiamo parlarne come due prestiti diversi“.

Infine arriva una battuta anche sugli attaccanti, a partire da Jovic:: “Luka tiene bene la palla e gioca. Non è tanto un 9, ma lascia Pulisic e Leao trovare più la profondità. C’è Abraham, c’è Gimenez, c’è Camarda: abbiamo tante opzioni”.