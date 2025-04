Bufera contro Inzaghi prima del derby: “Si nasconda, l’errore non era furbizia?”

Tifosi contro le dichiarazioni di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro evidentemente ha la memoria corta: ecco cosa è successo

Un ko mal digerito dall’Inter e da Simone Inzaghi. I nerazzurri si presenteranno a San Siro contro il Milan, nella semifinale di Coppa Italia, con una sconfitta, contro il Bologna e visibilmente nervosi. Le dichiarazioni nel post gara, ai microfoni di Sky Sport, d’altronde non lasciano dubbi.

“C’era nervosismo per l’ultima rimessa, battuta 12-13 metri avanti e non può essere convalidata, per quello i ragazzi erano nervosi. Ma al di là di quello dovevamo essere più bravi sulla rimessa finale, si va sempre in uno. La palla non deve chiaramente andare da Orsolini È stata una gara con tanti falli, ha cercato di arbitrare come poteva. L’ultima rimessa non deve essere un alibi. Dovevamo essere più convinti a respingere palla. C’è delusione, contro il Bologna abbiamo fatto quello che dovevamo, hanno tirato fuori energie importanti”.

Così i tifosi rossoneri e non soli sui social hanno voluto ricordare a Inzaghi e ai sostenitori nerazzurri che qualcosa di simile era già accaduto, ma di certo non c’era stato tutto questo polverone e lamentele

Tifosi contro Inzaghi: “Si nasconda e accetti la sconfitta meritata”

Oggi l’Inter si lamenta di una rimessa battuta troppo avanti. Nell’immagine, l’Inter segna in contropiede contro il Milan approfittando di una rimessa battuta dieci metri più avanti#BolognaInter pic.twitter.com/Upmi3o5mgv — أليساندرو (Alessandro) (@Alessandro_Ill) April 20, 2025 “Eh ma hanno battuto la rimessa 12 mt più avanti”

Si nasconda, e accetti una sconfitta meritatissima.#BolognaInter pic.twitter.com/tPcTmIO2PA — Milan memories (@MemoriesMilan) April 20, 2025

“La rimessa laterale battuta più avanti” … Inzaghi nel “pianto” batte il

miglior Mazzarri 🤣🤣🤣 — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 20, 2025

Scusa, il Milan ha preso un gold nel derby per una rimessa fatta 20 metri più avanti e ci avete detto che sono episodi che non contano… quindi, ora contano?!? — Claudio Colte (@TCloudimaging) April 20, 2025

Ma i piangina non guardano gli errori a loro favore, perché l’errore magicamente diventa furbizia. — Dunning Kruger 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@Kundi63) April 21, 2025

Evidentemente gli errori a favore non vengono ricordati e così ci pensano i tifosi del Milan a farlo.