Il Milan ne offre due al Torino per Ricci: scambio a sorpresa

Samuele Ricci è il grande obiettivo di mercato del Milan per il centrocampo: i rossoneri pronti ad offrire due giocatori al Torino

Il Milan sta già iniziando a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e tra gli obiettivi prioritari della dirigenza rossonera c’è Samuele Ricci del Torino sul quale hanno messo gli occhi ormai da tempo.

Il centrocampista del Torino sarebbe potuto finire al Milan già nella scorsa sessione invernale di mercato, ma alla fine questa clamorosa notizia di mercato è rimasta tale ed è stato tutto rimandato all’estate. Lo stesso Ricci non ha pensato neppure per un secondo di lasciare il Torino a metà stagione, preferendo restare ad aiutare la squadra granata a raggiungere i suoi obiettivi per poi parlare del suo futuro una volta terminata la stagione.

Adesso che il campionato è ormai nelle sue fase finali, qualcosa attorno a Ricci sta iniziando a muoversi di nuovo ed il Milan ha intenzione di affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Il giocatore piace molto anche all’Inter ed i rossoneri vogliono assolutamente evitare l’interferenza dei rivali nerazzurri.

Per convincere il Torino a cedere Ricci, il Milan è pronto a tutto ed oltre ad un conguaglio economico cospicuo, sarebbe deciso a mettere sul piatto ben due giocatori, ovvero Noah Okafor e Terracciano.

Milan, all-in su Ricci: anche Okafor e Terracciano nell’affare

L’obiettivo prioritario di mercato per il Milan porta il nome di Samuele Ricci ed i rossoneri sono decisi a fare di tutto per portarlo a Milano. La società meneghina, infatti, è pronta non solo a mettere sul piatto una buona offerta, ma anche ad inserire nell’affare i cartellini di due giocatori che non rientrano nel progetto: Noah Okafor e Filippo Terracciano. Il primo, in prestito al Napoli, è già nella lista dei partenti, mentre il secondo chiede maggior spazio.

Inserendo i cartellini dei due giocatori, il Milan spera di poter abbassare le pretese economiche del Torino che al momento chiede una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro, augurandosi in una mano anche da Ricci. Ad agosto, il centrocampista compirà 24 anni e per lui è arrivato il momento di spiccare il volo, soprattutto tenendo conto che si entrerà nell’anno che ci porterà ai prossimi Mondiali dove l’Italia vuole e deve assolutamente esserci.

Ricci ha grandi margini di miglioramento ed il trasferimento in un top club come il Milan gli permetterebbe di compiere il definitivo salto di qualità che ci si aspetta da uno come lui. I rossoneri sono considerati in pole nella corsa al suo acquisto, ma non si può escludere totalmente l’Inter che farà di tutto per disturbare i cugini e soffiargli l’affare da sotto il naso.