Il retroscena è stato finalmente svelato: dalla Juve al Milan, tutto vero

Dalla Juventus al Milan, retroscena svelato: il giocatore in maglia rossonera, è tutto vero. I dettagli

Siamo entrati nella settimana più importante della stagione del Milan. Fra pochi giorni la squadra di Sergio Conceicao scenderà in campo per affrontare l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: una gara fondamentale per dare un senso a questi ultimi mesi, sia per sé stessi che per gli altri. I nerazzurri sono in corsa per trofei ben più importanti come Champions League e Scudetto e hanno davanti a loro la possibilità di fare di nuovo il Triplete come 15 anni fa. Il Milan può impedirglielo vincendo mercoledì ed eliminando così questo scenario.

Inoltre, vincere la Coppa sarebbe utile per andare direttamente in Europa League senza passare dal campionato. In ogni caso, il giudizio sulla stagione rossonera è sotto lo zero: un disastro annunciato. Bisogna subito provare a rialzare la testa e per questo Giorgio Furlani è al lavoro per rimediare ai suoi errori con l’ingresso di un direttore sportivo nell’organigramma. Dopodiché si sceglierà l’allenatore e si andrà sul mercato per rivoluzione una rosa costruita senza capo né coda in questi due anni. E, a proposito di mercato, in queste ore è stato svelato un clamoroso (anche se noto) retroscena.

Il retroscena svelato da Demiral: “Ero vicinissimo al Milan”

Paolo Maldini e Frederic Massara stavano facendo un lavoro straordinario: un percorso che aveva riportato il Milan in alto dopo anni difficili. L’assurda decisione di mandarli via è stata l’inizio della fine: da quel momento in poi, i rossoneri sono tornati nell’oblio, e questa stagione è l’espressione massima di una sciagura tecnica quasi mai vista prima. I due dirigenti avevano costruito una squadra giovane, solida e con prospettive molto interessanti.

Di quella squadra, non è rimasto nulla: solo sei giocatori, e alcuni di questi andranno via a giugno. Uno smantellamento in piena regola che rientra fra le assurdità di questi ultimi due anni. Maldini ha azzeccato acquisti di grande livello che hanno poi fatto da base alla squadra dello Scudetto e della semifinale di Champions e a questi avrebbe potuto aggiungere anche uno juventino: è Merih Demiral, oggi impegnato in Arabia Saudita ma con un bel percorso in Italia con Sassuolo, Juventus e Atalanta.

Quando vestiva la maglia dei bianconeri, Demiral è stato molto vicino al Milan: la trattativa era seria e concreta, ma poi non si è conclusa. Intervistato da Gianluca Di Marzio, il difensore ha rivelato: “Ero vicinissimo al Milan, è una grande squadra e mi piacerebbe un giorno lavorare con Pioli. Già quattro o cinque anni fa, quando ero alla Juventus, ero stato vicinissimo al Milan. Al tempo c’era Maldini, ma dopo non si fece più nulla”.