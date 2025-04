Inter da non credere, c’è la prima mazzata per il Barcellona: Flick è disperato

In vista della semifinale di ritorno di Champions, il Barcellona deve fare i conti con gli infortuni e il calendario: lo sfogo di Flick

L’Inter è in semifinale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi, nel giro di tre anni, potrebbero arrivare a giocare due finali: la prima è stata raggiunta grazie ad un percorso parecchio agevolato che ha portato i nerazzurri a giocare la fase finale della competizione contro Benfica, Porto e Milan. In finale contro il Manchester City, poi, l’amara sconfitta dopo una buonissima prestazione per mano del gol di Rodri. Stavolta le cose sono andate diversamente: l’Inter ha chiuso la fase a girone unico al quarto posto (a 19 punti, gli stessi del Barcellona secondo e solo meno due dal Liverpool capolista) affrontando squadre di livello e, ai quarti, hanno eliminato il Bayern Monaco, decimato dagli infortuni ma pur sempre una grande squadra.

Adesso in semifinale c’è il Barcellona, come nell’anno del Triplete: anche i blaugrana sono in corsa per vincere tutte e tre le competizioni, fra cui anche La Liga, e la vittoria di ieri contro il Celta Vigo (da 1-3 a 4-3) è un passo in più per raggiungere il traguardo. Ma Hansi Flick deve fare i conti con diversi problemi in vista della doppia sfida ai nerazzurri, di infortuni e di calendario.

Inter-Barcellona, mazzata per Flick: ennesimo svantaggio

L’Inter, come detto, contro il Bayern ha meritato di passare il turno anche grazie ad una buona dose di fortuna, inevitabile in competizioni come la Champions League. I bavaresi hanno dovuto fare a meno di tanti titolari fra cui Jamal Musiala, uno dei talenti più importanti d’Europa. Sul Barcellona sembra essere arrivata la stessa nuvola fantozziana con il faccione di Simone Inzaghi: contro il Celta Vigo, stop muscolare per Lewandowski, costretto alla sostituzione e da valutare.

Non avrà De Jong in quanto qualificato ed è out anche il lungo degente Ter Stegen. E mancano ancora diverse partite alla doppia sfida coi nerazzurri. E, a proposito, Flick deve fare i conti anche con un calendario sfavorevole: fra l’andata e il ritorno di Champions League con l’Inter, è stata fissata la partita contro il Real Valladolid il sabato alle ore 21:00, questo significa che il Barcellona dovrà rientrare nelle prime ore del mattino di domenica a Barcellona e preparare la semifinale di ritorno.

“Perché non possiamo giocare alle 18:00? Datemi un motivo, voglio sapere chi l’ha deciso. E’ sconvolgente” ha detto l’allenatore tedesco. In attesa di sapere cos’ha Lewandowski: la dinamica non faceva pensare a niente di buono, ma a dirlo saranno gli esami strumentali.