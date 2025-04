La scelta è stata fatta: ecco il prossimo allenatore del Milan

Tiene banco la questione nuovo allenatore del Milan: ecco il nome che fa al caso del Diavolo

La principale delusione dell’attuale stagione calcistica, in Serie A, è stata sicuramente il Milan, che non ha tenuto fede alle attese e alle ambizioni proprie e della piazza, inanellando delusioni su delusioni. Diavolo fuori ben presto dalla lotta scudetto, ora anche da quella per la Champions e persino con il rischio di non qualificarsi alle coppe europee del prossimo anno.

Il derby di ritorno in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter rappresenta di fatto l’ultima possibilità per salvare almeno parzialmente l’annata e non concluderla con un disastro totale. Ma intanto il club sta già pensando al futuro e a come non ripetere gli errori che hanno segnato questa stagione. Sono giorni caldi per la scelta del nuovo direttore sportivo, cui seguirà anche quella del prossimo allenatore.

Il duo Fonseca-Conceicao, per motivi diversi, non ha offerto risultati in linea con le richieste. Per rilanciarsi, in futuro, il Milan avrà bisogno di un allenatore di maggior grido e carisma, e in questo senso sembrano esserci davvero pochi dubbi sulla scelta da compiere, se si vuole un Diavolo in grado di competere per grandi traguardi in Italia e non solo.

Milan, Repice non ha dubbi: “Devono prendere Allegri”

Il giornalista ‘Rai’ Francesco Repice sostiene la candidatura di Massimiliano Allegri in chiave rossonera. A suo dire, è lui la figura giusta per risollevare le sorti del club, infilatosi in una annata decisamente balorda.

“Il Milan ha un potenziale tecnico importante, credo che debba ricostruire soprattutto nella testa – ha spiegato Repice, intervenendo a ‘TMW Radio’ – Io sceglierei Allegri, è la semplificazione che toglie alibi e scusanti. Guardate cosa sta facendo Tudor a Torino. Italiano? E’ un allenatore che può portarti un gioco migliore, ma c’è bisogno di una figura come Allegri”. Repice conclude il suo intervento, poi, con una speranza, da tifoso romanista: “Spero ancora in un miracolo per Roma…“, evidenziando come gli piacerebbe vedere l’allenatore livornese sulla panchina giallorossa, per rilanciare il club capitolino, altra società che deve riemergere dopo recenti difficoltà. Di certo, il valzer delle panchine entra nel vivo più che mai e sembra poter riservare diversi colpi di scena, caratterizzando in maniera decisa il calciomercato in arrivo al termine del campionato.