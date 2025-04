L’affare sta decollando: la strategia del Milan fa impazzire i tifosi

C’è un nome nuovo per il mercato del Milan con Moncada ed Ibra a lavoro in vista della prossima stagione.

La programmazione è già iniziata con i rossoneri che, prima di scegliere il nuovo ds, sono a caccia di talenti da prendere nel prossimo calciomercato estivo. A prescindere da chi gestierà la sessione estiva, ci sarà come sempre un grande impegno da parte di Ibrahimovic e Moncada che hanno già individuato una serie di rinforzi giovani, pronti a fare la differenza in Serie A.

Questi mesi sono stati molto importanti per l’area scouting del Milan che ha avuto la possibilità di seguire da vicino davvero tanti calciatori, che possono arrivare in rossonero nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo. Al vaglio della società ci sono diversi profili, tra cui anche giovani davvero molto interessanti che stanno facendo la differenza in questo campionato.

Milan: chi prendono in difesa?

Un reparto che dovrà essere ritoccato sarà quello difensivo con la dirigenza che ha già messo nel mirino un giovane davvero interessante, protagonista in Liga con la maglia del Valencia. Il recente cambio modulo e il passaggio alla difesa a 3, ha portato il club a valutazione anche l’innesto di un calciatore capace di adattarsi in qualsiasi modulo. Soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Thiaw o Tomori, che restano in bilico in vista della prossima estate con la società che in difesa ha intenzione di effettuare un vero e proprio restyling, seguendo le indicazione del prossimo allenatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ha messo nel mirino Cristhian Mosquera del Valencia che è un difensore davvero giovane che ha il contratto in scadenza nel 2026. Può essere preso, dunque, ad un prezzo di saldo con gli spagnoli che hanno già aperto alla possibilità di cedere il calciatore che ha già totalizzato in Liga, in questa stagione, 31 presenze, diventando ad appena 20 anni un pilastro della retroguardia valenciana. Valutazioni in corso, dunque, da parte del Milan con Moncada che insisterà affinché il club possa puntare su questo prospetto, che può fare il definitivo salto di qualità in Serie A con la maglia dei rossoneri. Si attende, adesso, la scelta del prossimo direttore sportivo che dovrà mettersi subito a lavoro per rinforzare la rosa del Milan.