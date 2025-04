Lo vuole Antonio Conte al Napoli: il Milan chiede 20 milioni

Antonio Conte guarda in casa Milan per rinforzare il proprio Napoli in vista della prossima stagione con il tecnico che ha messo nel mirino un giocatore rossonero.

Il campionato volge al termine e per le squadre è tempo di pensare al mercato per sistemare le proprie rose. Il Napoli è pronto a fare un tentativo per un giocatore del Milan che sembra essere destinato ad uscire dai piani del club.

Siamo giunti ormai alle ultime settimane della stagione con i club che non possono più permettersi di sbagliare per cercare di centrare i propri obiettivi. Il Milan sa bene di essere ormai aggrappato solamente alla Coppa Italia dove affronterà l’Inter nel ritorno della semifinale dopo l’1-1 dell’andata. Per gli uomini di Sergio Conceicao si tratta dell’ultimo appiglio per cercare di centrare la qualificazione ad una coppa europea considerata la situazione molto difficile in campionato.

Dal Milan al Napoli, gli azzurri guardano in casa rossonera

Secondo quanto affermato da Daniele Longo su X, il Napoli avrebbe messo nel mirino Yunus Musah, centrocampista statunitense che appare ormai fuori dai piani del Milan in vista della prossima stagione. L’ex giocatore del Valencia piace molto ad Antonio Conte che, nel caso in cui dovesse restare in azzurro, sarebbe pronto a fare un tentativo per il mediano.

In una stagione molto difficile per il Milan, Yunus Musah si era messo in mostra grazie ad alcune prestazioni interessanti, ergendosi spesso tra i migliori in campo della squadra rossonera. Le ultime settimane stanno diventando molto difficili per il centrocampista che è stato sostituito in due occasioni da Sergio Conceicao durante il primo tempo.

Per Musah potrebbero aprirsi le porte della cessione in vista dell’estate con il centrocampista che ha diverso mercato sia in Spagna che in Inghilterra. L’obiettivo del Milan è quello di cedere il mediano per una somma intorno ai 20 milioni di euro andando a registrare una plusvalenza a distanza di due anni dall’acquisto del giocatore dal Valencia. Non sembra però da escludere un suo futuro in Serie A col Napoli pronto a fare un tentativo.

Antonio Conte apprezza molto le qualità del giovane centrocampista e sarebbe felice di averlo all’interno della propria rosa per dare un’alternativa di livello internazionale al suo reparto mediano. Un affare che potrebbe concludersi positivamente solo nel caso in cui l’ex ct della nazionale italiana dovesse restare alla guida della squadra partenopea anche la prossima stagione. Un fattore del quale ora non c’è certezza considerate anche le recenti parole dell’ex tecnico di Juventus e Inter.