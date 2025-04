Mani tra i capelli per i tifosi del Milan: vendono Camarda, scelta presa

Si valuta la cessione in prestito di Francesco Camarda. Il giocatore può lasciare il Diavolo al termine della stagione, durante l’estate

Dove sarà il futuro di Francesco Camarda? La speranza del Milan e di tutti i suoi tifosi è chiaramente quella di vederlo presto protagonista con la maglia rossonera addosso. I tempi, però, non sono certo maturi. Il giovanissimo calciatore ha compiuto 17 anni solamente qualche giorno fa e i centravanti hanno bisogno di crescere e fare esperienza per imporsi.

Più di qualsiasi altro ruolo, quello dell’attaccante richiede del tempo ed è evidente che anche per un talento come quello di Camarda non si possono bruciare più di tanto. Ma in vista della prossima stagione servirà. fare chiarezza sul suo ruolo.

Oggi è complicato pensare di poterlo vedere in prima squadra. Il Milan di certo ripartirà da Santi Gimenez, al quale verrà affiancato un centravanti che possa offrire garanzie dal punto di vista realizzativo. Niente scommesse dunque. Se ci sarà la possibilità si confermerà Tammy Abraham, ma serve un sacrificio dal punto di vista dello stipendio. Troppi i 4,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce. Bisogna che sia in linea con quello dell’ex Feyenoord. In alternativa ecco un giovane come Lucca o Krstovic.

E Luka Jovic? Se dovessero arrivare altri segnali e il Milan dovesse offrirgli maggiori garanzie rispetto a questa stagione, il matrimonio, un po’ a sorpresa, potrebbe proseguire.

Milan, ecco il futuro di Francesco Camarda

Così per Francesco Camarda non ci sarebbe spazio in prima squadra. Potrebbe, dunque, giocare in pianta stabile nel Milan Futuro, che dovrà innanzitutto mantenere la categoria. Poi si faranno riflessioni in merito alla posizione dell’attaccante che ha voglia di giocare e di farlo con continuità.

A gennaio Camarda aveva accettato il trasferimento al Monza, ma il suo passaggio fu poi bloccato da Zlatan Ibrahimovic. E’ possibile che in estate Adriano Galliani torni a bussare alle porte del Diavolo per ottenere il prestito del giovane centravanti.

Confrontarsi in una campionato di Serie B potrebbe essere la soluzione migliore. Al Milan, però, temono che una volta lasciato Milanello il giocatore veda poco il campo. Senza garanzie, dunque, difficilmente Camarda lascerà il rossonero. Nel futuro del classe 2008 ci sarà comunque il Milan, ma va capito bene quali saranno i passaggi che gli permetteranno di prendersi un ruolo da protagonista.