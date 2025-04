Papa Francesco e il calcio, la sua grande passione per i colori rossoblu

La notizia arriva all’improvviso e sconvolge tutti: Papa Francesco è venuto a mancare stamattina. Grande appassionato di calcio, era un super tifoso

Papa Francesco non c’è più. La notizia è arrivata pochi minuti fa: Bergoglio è venuto a mancare stamattina, nel giorno del lunedì dell’Angelo. Amatissimo dai fedeli e anche dai tifosi perché lui era un grande appassionato di calcio: la sua squadra era il San Lorenzo, squadra che lo rappresentava in tutto e per tutto anche per le origini piemontesi del club, esattamente come le sue. Il San Lorenzo, club della prima divisione argentina, portava avanti con orgoglio l’onore di essere tifato dal Papa: l’account Twitter della società pubblicava spesso immagini in suo onore e nella curva del San Lorenzo era facile trovare riferimenti a lui e alla sua passione.