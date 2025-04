“Scelte disastrose, il Milan ripartirà da Allegri”: l’annuncio arriva in diretta

Le dichiarazioni non sembrano lasciare alcun dubbio. Il Milan è pronto a ripartire dal nuovo allenatore: ecco cosa è stato detto

Ancora una umiliazione per il Milan. La squadra di Sergio Conceicao ha perso anche contro l’Atalanta, dopo un match per nulla esaltante. E’ bastato poco ai bergamaschi per portare a cada i tre punti, contro una squadra che aveva decisamente altro per la testa.

Così inevitabilmente arrivano le critiche al Diavolo e a chi lo gestisce, in primis a Gerry Cardinale. Anche ieri sera è stato bersaglio dei tifosi con i soliti cori “Cardinale devi vendere, vattene! Vattene!”. Durante la partita contro l’Atalanta non è stato risparmiato nemmeno il presidente Scaroni.

Fabio Ravezzani, direttore di ‘TeleLombardia’, sul canale ‘YouTube’ di ‘QSVS’, si è dunque così espresso: “Scelte della società disastrose. Furlani dice di assumersi le responsabilità, fa una scelta elegante e forte, ma le decisioni le dovrebbero prendere altri. Cardinale sta sbagliando tutto quello che poteva sbagliare. E’ arrivato con presunzione, convinto di saperne più degli altri e non ha mai capito che per ottenere grandi risultati servono grandi direttori sportivi”.

Concetto espresso anche sul proprio profilo X, senza troppi giri di parole: “Per il Milan altra umiliazione in casa. Quando Furlani si assume le responsabilità per una stagione disastrosa (Coppa Italia a parte) dovrebbe anche far tesoro dei suoi sbagli. Invece prosegue all’infinito il balletto ds, segno che le idee sono poche, ma confuse. E Cardinale? Dorme.”

L’annuncio sull’allenatore: parla Ravezzani

Poi arriva l’annuncio. Un annuncio che aveva già dato qualche giorni fa. Ci sono, dunque, solo conferme sull’allenatore: “Non ci si improvvisa in questa professione. Per ottenere i risultati grandi nel calcio e nello sport non serve qualcuno che imparerà, ma qualcuno che sa – continua Ravezzani riferendosi a Gerry Cardinale -. Qui il Milan deve intervenire: a noi risulta che l’allenatore sarà Allegri, ma il balletto per il direttore sportivo è imbarazzante. Questa catena di comando non sa prendere le decisioni giuste, serve un uomo di calcio vero”