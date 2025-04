Ufficiale: Serie A rinviata, quali partite non si giocheranno

Niente Serie A in questo lunedì di Pasquetta. Papa Francesco è venuto a mancare in queste ore e, in seguito al doloro lutto, la Lega Serie A ha deciso di rinviare tutte le gare in programma in questa giornata. Il campionato italiano, infatti, sarebbe dovuto continuare oggi dopo le partite dello scorso week-end: ieri è stata una domenica molto particolare con la clamorosa sconfitta dell’Inter contro il Bologna al Dall’Ara e l’ennesimo deludente ko del Milan contro l’Atalanta a San Siro, che elimina ogni possibilità di raggiungere l’Europa League tramite il campionato.

Oggi erano invece in programma le seguenti gare, che però non verranno disputate: