Caos rinvii: bufera per Inter-Roma, ora è ufficiale

Le ultime sul match di Serie A valevole per la 33a giornata: Inter-Roma si gioca, ora è davvero caos rinvii

E’ stata una giornata intensa per gli appassionati di calcio. Una giornata caratterizzata dall’incognita dovuta ai rinvii delle partite del prossimo sabato per via del funerale di Papa Francesco in programma il prossimo sabato. In mattinata c’era la convinzione che solo la partita della Lazio contro il Parma sarebbe stata rinviata al lunedì per motivi di ordine pubblico.

Ma verso mezzogiorno il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di dire stop allo sport nella giornata di sabato. Così anche Como-Genoa e Inter-Roma venivano di fatto rinviate. L’annuncio di Nello Musumeci, Ministero della Protezione Civile, non lasciava alcun dubbio: “Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”.

Ma La Lega di Serie A non aveva emanato alcun comunicato ufficiale. C’era la convinzione, infatti, che la decisione potesse essere ribaltata e così è successo. A non convincere era soprattutto il cambiare data a Inter-Roma. I nerazzurri – secondo i bene informati – hanno spinto per giocare il sabato per evitare di spostare il match di 24 ore.

Tutti contenti o scontenti?

Mercoledì c’è una semifinale di Champions League da giocare contro il Barcellona e per il bene di tutto il calcio italiano sarebbe meglio concedere all’Inter un giorno in più di riposo. I tifosi in queste ore si sono scatenati: i sostenitori del Milan a sperare nel mancato rinvio così come quelli della Roma. I rossoneri d’altronde si augurano di poter giocare contro una squadra che avrà altro a cui pensare più che al derby. I giallorossi, invece, temevano di affrontare l’Inter non domenica bensì un altro giorno senza più gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan.

A leggere i social tutti sembravano scontenti. Anche i tifosi del Napoli, ovviamente, sono intervenuti: l’ipotesi di giocare il match di San Siro lontano da questo weekend aveva fatto gridare alla stagione falsata.

Alla fine, però, il rinvio ci sarà. La Lega di Serie A ha annunciato che la partita tra l’Inter e la Roma andrà in scena domenica alle 15.00. Una scelta che rende felice chi era preoccupato sulla regolarità del campionato, ma un po’ meno l’Inter che sperava di avere qualche ora in più di riposo in vista del Barcellona.