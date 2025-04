Cessione in Serie A: Chukwueze passa alla rivale in prestito con diritto di riscatto

Il futuro di Samuel Chukwueze potrebbe essere lontano dal Milan ma ancora in Serie A con l’esterno offensivo nigeriano che potrebbe passare ad una rivale.

Dopo due anni al Milan per Samuel Chukwueze potrebbe essere giunto il momento dell’addio ai colori rossoneri con una squadra che sarebbe pronta a fare un tentativo per il suo cartellino.

Giunto al Milan nell’estate del 2023 come grande colpo di mercato, Samuel Chukwueze non è riuscito, se non a tratti, a conquistare l’ambiente rossonero con il nigeriano che ormai passa più tempo in panchina che in campo. Il classe 1999 è destinato quindi a cambiare aria al termine del campionato in corso con il club meneghino pronto a dare l’ok alla sua partenza anche in prestito con diritto di riscatto. Tra le squadre che stanno prendendo informazioni sul suo conto c’è anche una rivale del Milan che starebbe valutando il suo acquisto durante la prossima estate.

Samuel Chukwueze dice addio al Milan, spunta una squadra italiana

Il Milan è sempre più intenzionato a cedere Samuel Chukwueze in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo che sarebbe finito nel mirino del Bologna, pronto a fare un tentativo in vista dell’estate.

Il Bologna aveva preso informazioni su Chukwueze già durante il mercato di gennaio quando il Milan propose uno scambio con Riccardo Orsolini con conguaglio economico a favore dei rossoblu. Gli emiliani non hanno voluto privarsi del proprio gioiello anche se in estate dovranno fare i conti con il proprio bilancio considerato il fatto che appare molto difficile ripetere la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel caso in cui Riccardo Orsolini dovesse salutare il Bologna alla fine del campionato in corso, i rossoblu potrebbero valutare l’acquisto di Chukwueze per sistemare il proprio attacco. Il nigeriano piace a Vincenzo Italiano che è convinto di poter rivitalizzare la carriera dell’esterno offensivo dopo due stagioni passate con diversi alti e bassi. La proposta del Bologna potrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 16 milioni di euro.

Bologna e Milan si incontreranno alla fine della stagione per parlare del futuro di Tommaso Pobega. Il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto ai rossoblu che dovrebbero versare circa 12 milioni di euro nelle casse del Milan per trattenere il calciatore alla corte di Vincenzo Italiano. Possibile però che gli emiliani chiedano uno sconto per chiudere positivamente l’affare e permettere ai rossoneri di fare cassa.